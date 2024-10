Ezért jársz jól, ha csomagolásmentes boltban vásárolsz!

Jelenleg több milliárd tonna műanyag hulladék szennyezi a Földünket, ami mikrorészecskékre töredezve szép lassan visszakerül a tányérunkra, ételeinkbe, italainkba és így a szervezetünkbe. A műanyag hulladék mennyisége pedig egyre csak nőni fog, amennyiben nem változtatunk mindennapi szokásainkon.

Jártál már csomagolásmentes boltban? (Fotó: Pexels)

A csomagolásmentes boltok célja a hulladékcsökkentés, így nem forgalmaznak egyszer használatos, műanyag eszközöket, csomagolást. Minden kis lépés, amit a hulladék csökkentése érdekében teszünk, hozzájárulhat a nagyobb környezeti változáshoz.

Minőség, kedvező áron

Nagy figyelmet fordítanak a vegyszermentességre, és előnyben részesítik a természetes alapanyagokat. Amit csak lehet, minél közelebbről, helyi gazdaságoktól szereznek be, így előfordulhat, hogy azok valamivel drágábbak lesznek a megszokott áraknál. Ugyanakkor a magasabb árért cserébe minőségi és egészséges termékekhez juthatunk. Egyre szélesebb a választék a különféle élelmiszerekből. Vásárolhatunk rizst, tésztát, gabonaféléket, fűszereket, zöldségeket, gyümölcsöket, tejtermékeket vagy pékárukat is, de a legtöbb boltban kozmetikumokat, háztartási kellékeket, környezetbarát tisztítószereket, mosószereket, öblítőket is beszerezhetünk.

Vásároljunk kimérve

Saját tároló edényeinkben, például csatos üvegbe, fém dobozba, vászonzsákba téve tudunk vásárolni különféle élelmiszereket, alapanyagokat - írja a Fanny magazin. Így a hagyományos boltokkal ellentétben itt pontosan annyit vásárolhatunk, amennyire szükségünk van, így elkerülhetjük a felesleges kiadást és a pazarlást.