Ezt a filléres trükköt vesd be, így őrzik meg színüket a sötét ruhák

Egy Leanne nevű nő azért hozott létre Instagram-oldalt, hogy trükkjeivel megkönnyítse az elfoglalt, ám tisztaságra vágyó emberek életét. Ezúttal azt árulta el, hogyan lehet megőrizni a sötét ruhák színét. A trükk egyszerűbb, mint gondolnád!

Te mire esküszöl? (Fotó: Pexels/RDNE Stock Project)

Tudtad, hogy a só a ruhák megmentője! Adj minden mosáshoz körülbelül négy evőkanál sót, ezzel megelőzöd a ruhák fakulását, tehát a színek sokkal tovább élénkek maradnak. Megvédi továbbá a szövetszálakat a mosás és szárítás okozta sérülésektől, ami hosszú távon szintén hozzájárul az adott ruhadarab színének megőrzéséhez.

Érdemes tudni, hogy a világosabb ruhák esetén is nagy segítség lehet a só, amelyet csodaszerként tartanak számon a sárgás színű izzadságfoltok, valamint a ruhára löttyent bor eltüntetésében! Jó ha tudod, hogy akárcsak az ecet, a só is alkalmas arra, hogy megszabadítsa az erős szagoktól a textíliákat, sőt, a mosógép élettartamának meghosszabbításában is segíthet! Olykor érdemes fél csésze sót összekeverni ecettel, amit a masinába töltve könnyedén eltávolítók a vízkőfoltok és a lerakódások.