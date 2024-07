Filléres trükk: vesd be a fürdőszoba rémét, ettől robban le a vízkő

Egy ápolóként dolgozó édesanya, Leanne, Instagram-oldalt hozott létre azért, hogy megoszthassa a trükkjeit, melyekkel ragyogóan tisztán tartja otthonát. Ezúttal azt is elárulta, ő miként számol le a vízkővel!

Mint azt az édesanya felfedte, a mosdókagylóra ketchupot kell önteni, majd kis ideig állni hagyni, és máris eltűnik a vízkő. A trükk elsőre maszatosnak tűnik, de hidd el, a végeredmény mindenért kárpótol! A titok nyitja a paradicsom viszonylag magas savtartalma, amely kíméletlenül leszámol nemcsak a vízkővel, hanem a rozsdafoltokkal is. Ha ezzel az élelmiszerrel dolgozol, a súrolást is elkerülöd, olyan könnyedén szabadulhatsz meg a nem kívánt szennyeződésektől.

Azt is elárulta, hogy a citromsav tökéletes folteltávolító és szagtalanító, könnyedén oldja a vízkövet, lerakódásokat és a szappanmaradványokat is. Amellett, hogy igazán hatékony tisztítószer, jó tudni, hogy kitűnő fehérítőszer is! A citromsav bevetése különösen hasznos lehet, ha vécétakarításra kerül sor, de ez utóbbi területen van még egy filléres csodaszer, ami nem más, mint az ecet! Ez az a titkos fegyver, amely nemcsak tisztít, hanem képes végleg elűzi a kellemetlen szagokat is! Az ecet mindemellett fertőtlenít és oldja a zsírt, sokoldalúságának köszönhetően így nemcsak a fürdőszobában, hanem a konyhában is nagy segítség lehet!