Jön a Jupiter retrográd: hihetetlen lehetőségek várnak rád a következő időszakban

Az október nagyon mozgalmas lesz asztrológiai szempontból, több bolygóállás is a pénzügyeknek fog kedvezni, a Jupiter retrográd pedig olyan lehetőségeket hoz vissza, amikkel anno nem éltünk. Érdemes figyelni az égi jelekre, mert ha okosan tervezünk, a következő hetekben beindulhat a pénz áramlása is.

A Jupiter retrográd olyan lehetőségeket hoz vissza, amiket régebben elszalasztottunk: itt az idő, hogy éljünk vele – Fotó: Pixabay

Csapj le az elszalasztott lehetőségekre a Jupiter retrográddal!

A Jupiter, azaz a nagy szerencse bolygója október 9-én hátrálni kezd, ezt hívjuk retrográdnak. Ezt azt jelenti, hogy visszahoz olyan lehetőségeket az életünkbe, amiket a múltban elszalasztottunk. Hirtelen újra feltűnhetnek jó ötletek, régi kapcsolatok vagy kihagyott ziccerek, amikkel kapcsolatban utólag megbántuk, hogy nem csaptunk le rájuk. Most itt az idő, hogy fordítsunk a szerencsénken a Jupiter segítségével és éljünk az elszalasztott lehetőségekkel.

Az október kiváló alkalmat hozhat pénzügyeink rendezésére, amiben a bolygók is nagy segítségünkre lesznek. Mindezt a Mérleg jegynek köszönhetjük, ami arra sarkall minket, hogy ilyen téren is hozzuk egyensúlyba életünket. Amellett, hogy a Jupiter október 9-étől visszahoz régi lehetőségeket, ami persze lehet pénzügyi vagy munkahelyi lehetőség is, bőven tartogat még a hónap szerencsés dátumokat.

Októberben igazi pénzeső vár ránk, ha figyelünk a bolygók adta lehetőségekre – Fotó: Pixabay

Október 13-ig érdemes fizetésemelést kérni, a hónap végén beindul a pénzáramlás

Mivel a Merkúr, a kereskedelem és kommunikáció bolygója is a Mérleg jegyben halad, a Nap mellett, október 13-ig most nagyon diplomatikussá és ügyessé tesz mindenféle tárgyalás során.

Szóval, ha fizetésemelést kérnél, ennél nem is jöhet jobb alkalom

– írja az astronet.

Sőt, október 8-án a Merkúr trigont alkot majd a Jupiterrel, így most olyan szuper ötletek jönnek, amik valóban elhozhatják a nagy áttörést pénzügyileg. Érdemes megragadni ezt a nem mindennapi lehetőséget. Nem minden lesz azonban zökkenőmentes, az október 17-i Kos telihold tele van feszültséggel. Nehéz lesz majd megtalálni a megfelelő hangnemet, amikor ennyi feszültség van, így figyeljünk rá, hogy a munkahelyünkön kerüljük el a vitákat, nehogy keresztbe tegyünk magunknak és a pénzügyi terveinknek.