Minden gyermek kincs! – Koncz Zsófia családokér felelős államtitkár nagy bejelentést tett

A magyar családok többsége egyetért a kormány új családpolitikai intézkedéseivel – ez derült ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, dr. Koncz Zsófia és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) közös sajtótájékoztatóján, ahol az új családtámogatási intézkedések fogadtatásáról számoltak be.

Koncz Zsófia és Fűrész Tünde: a magyar családtámogatás az élet sokféle területére kiterjed Fotó: Metropol

Koncz Zsófia a Metropolnak elárulta: második fiúgyermekét várja! Ő és Fűrész Tünde, a KINCS elnöke, három nagylány édesanyja közösen mondták el, hogyan kapcsolódik a munkájuk a magánéletükkel. A két édesanya Kopp Mária és Skrabski Árpád fényképe előtt válaszolt a Metropol kérdéseire a KINCS-ben.

@fezstory A KINCS legújabb kutatása szerint a az emberek örömmel fogadják a családtámogatásokat. ♬ eredeti hang - Fodor Zwickl Erika

„Kétéves lesz a kisfiunk lassan, és hamarosan világra jön a második kisfiunk is. Azt gondolom, hogy tényleg óriási segítség az, hogy 30 féle támogatás elérhető a magyar családok számára. Ezt látom a találkozások alkalmával is, bármilyen kis településen járok, bölcsődelátogatáson vagy személyesen családoknál, ezt fogalmazzák meg az emberek. Az is nagyon sokat számít, hogy ezeken az alkalmakon közvetlenül el tudják mondani a javaslataikat, mi pedig folyamatosan azon dolgozunk, hogy bővítsük tovább a családtámogatásokat. Tényleg minden gyermek kincs” – osztotta meg gondolatait a gyermeket váró államtitkár asszony.

Koncz Zsófia: Minden gyermek kincs Fotó: KINCS

Fűrész Tünde, a KINCS elnöke elmondta lapunknak, hogy neki még abban az időben születtek a nagyobb lányai, amikor még nem volt ilyen széleskörű a családtámogatási rendszer.

"Talán ez is inspirált abban, hogy amikor volt lehetőségem, akkor elkezdtem dolgozni azon, hogy akik most várnak gyermeket, ők valóban minél kevesebb akadállyal tudják ezt tenni.

A harmadik lányom már 2012-ben született, és látom a különbséget, milyen volt akkor gyermeket vállalni, és milyen az azt megelőző időszakban.

Nyilván ez a személyes érintettség is hozzájárul ahhoz, hogy igyekezzünk minél inkább a családok igényeihez igazodóan, minél több javaslatot tenni a kormányzatnak, hogy milyen intézkedéseket vezessen be, amely eléri a családokat, és számukra tényleges segítséget jelent.”