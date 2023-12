Tegyük mi is szebbé a beteg gyerekek ünnepét, és még egy gyönyörű adventi koszorút is kapunk érte!

December 3-án 12 óráig tudunk csatlakozni a Fiatal Családosok Klubja VIII. Családszervezetek Adventi Jótékonysági Gyűjtéséhez, amelynek kedvezményezettje a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány. Aki hozzájárulna a beteg gyermekek jókedvre derítéséhez, nem kell mást tennie, mint megvásárolni a Herczegh Anita és leánya, Áder Júlia által készített adventi koszorúk valamelyikét!

A hazai családszervezetek képviselői idén is összefogtak a jó ügyért – Ezúttal a beteg gyerekek felvidításáért Fotó: Fodor Erika

A Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (Kincs) idén is tartott közös adventi koszorúkészítést a VIII. Családszervezetek Adventi Jótékonysági Gyűjtése alkalmából. A találkozón egy asztal körül, együtt dolgozott a jó ügyért Herczegh Anita, a Regőczi István Alapítvány kuratóriumának elnöke, Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár, Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (Kincs) elnöke, de koszorút készített még Mattyasovszky-Zsolnay Bence, a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány ügyvezetője is, valamint a hazai családszervezetek vezetői.

Király Nóra, a Ficsak alapítója kezdeményezéséhez az ötletet édesanyja adta, aki maga is segít a koszorúkészítésben Fotó: Fodor Erika

„Idén is egy olyan ügy mellé állunk és olyan szervezetet támogatunk, amely megérdemli a pluszfigyelmet és segítséget. A gyűjtésünk teljes bevételét a bohócdoktorok 15 kórházban tartandó ünnepi vizitjéhez szükséges költségek fedezésére szánjuk.” – jelentette be Király Nóra, a Ficsak alapítója. Az 5 gyermekes családanya hozzátette, édesanyaként nem nehéz beleélni magunkat azoknak a szülőknek a helyzetébe, akiknek a gyermekeik az ünnepre készülődés időszakában is kórházban vannak.

Együtt, egy asztal körül, adventi koszorúkkal Fotó: Fodor Erika

Ficsak jótékonysági koszorúvásár – Online Herczegh Anita és Áder Júlia adventi koszorúi – jótékonysági online vásár 2023 a Fiatal Családosok Klubja Facebook-oldalán https://www.facebook.com/ficsak/posts/pfbid09zXJGoUUrQjBozjcK4ha1kzwdKEYWpvpd654CSAFatpjnBku92r1kRdwnHH2McVnl

Herczegh Anita és Kardosné Gyurkó Katalin dolgozik egy-egy koszorún Fotó: Fodor Erika

A koszorúk foglalási és vásárlási menete

1. Hogyan lehet 1-1 koszorút lefoglalni?

Minden koszorúról és kopogtatóról 1-1 képet találsz az albumban, és az adott kép mellett hozzászólásban kérjük odaírni, hogy „STOP”, utána az összeg befizetésére 2 órát várunk, ezt követően már a következő „stoppolóé” a vásárlás lehetősége.

A tiszta lélek fantázianevű koszorú Fotó: Fodor Erika

2. Hogyan tudsz „fizetni”?

A koszorúk árát a Családszervezetek VIII. Jótékonysági Adventi Gyűjtésébe, a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány támogatására fordítjuk.

Herczegh Anita az utolsó simításokat végzi ezen a koszorún Fotó: Fodor Erika

Bankkártyás fizetés

A https://adomany.pirosorr.hu/kampany/segits-a-karacsonykor-is-korhazban-fekvo-gyerekeknek/ linken lehet befizetni KIZÁRÓLAG BANKKÁRTYÁVAL!

A „Támogatom” gomb megnyomásával „Egyéb összeg” is kiválasztható és megadható. Kérjük, hogy a koszorú árát – ha lehetőséged van rá, akár egy magasabb összeget is felajánlhatsz érte – ezen a felületen fizesd be.

Akár ez is kerülhet a te otthonodba! Fotó: Fodor Erika

Utalásos fizetés

Unicredit Bank Hungary Zrt, 10918001-00000084-18110003

Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete

Közlemény: adventi koszorú, név

Bordó-fehér-zöld – ezzel az egyszerű koszorúval is segíthetsz! Fotó: Fodor Erika

3. Kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Fizetést követően kérjük, írj privát üzenetet a Ficsak Facebook-oldalán, és írd meg azt nekünk, melyik fantázianevű koszorúra milyen néven fizettél be. Kollégáink ezt ellenőrzik, és 1-2 órán belül egyeztethetsz is velük, hogy mikor jönnél el személyesen átvenni a kiválasztott koszorúdat.

Választhatod ezt is! Fotó: Fodor Erika

4. Hogyan vehető át az adventi koszorú?

A koszorúk jellege és sérülékenysége miatt CSAK SZEMÉLYES ÁTVÉTEL lehetséges a Ficsak-irodában (1118 Budapest, Regős u. 13. szám, földszint) hétköznapokon 8 és 16 óra között, előre egyeztetett időpontban.