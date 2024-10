Borzasztó horrorbaleset történt a közúton: egy 3 hetes kisbaba meghalt

Rettenetes balesetről kaptunk hírt. Az eset az A451-es úton történt Kidderminster és Stourport között 12 óra 9 perc körül tegnap Angliában. A rendőrség tájékoztatása szerint egy Suzuki Vitara ütközött össze egy fekete Ford Focusszal. A Suzikiban egy 3 hetes kisbaba is utazott, azonban ő a helyszínen az életét vesztette. A másik két autóban utazó személyt is a kórházba szállították. A rendőrség letartóztatta a Vitara 39 éves sofőrjét, a gyanú szerint ugyanis veszélyesen vezetett, ez okozta a baba halálát is - írja a The Sun.