A Pesti alsó rakpartot már ma megtisztíthatják, hamarosan visszakapják az autósok

A Petőfi híd lábánál szinte alig észlelhető a 2024-es árvíz elvonulta. Minél feljebb haladsz, szemben a Duna folyási irányával, annál több munkásba botlasz a Duna mindkét partszakaszán. A sárga mellényt viselő munkások minden olyan szakaszon dolgoznak, ahol a Duna már elvonult annyira, hogy takarítani tudjanak. A Metropol azt is kiderítette, hogy meddig tart a ritka látvány és mikor tűnnek el az iszaphegyek a Pesti alsó rakpartról.

A Pesti alsó rakpart közelében néhol még szeptember 25-én szerdán reggel is állt a víz Fotó: KD / Metropol

A 2013-as budapesti árvíz után ugyanis 2024-ben volt a legmagasabb a víz szintje. Mindez többek között a Budai és a Pesti alsó rakpartok egyes részeinek víz alá kerülésével is járt, amit a víz elvonultával meg kell tisztítaniuk a munkásoknak.

A különleges helyzet miatt nem napi 8, hanem napi 12 órában dolgozunk. Ennél többet is csak azért nem, mert azt nem lehet. Viszont majd pénzben, szabadságban ez bele lesz kalkulálva

– árulta el a Metropolnak egy iszapot lapátoló férfi, aki mellett többen a Duna hordalékát, az ágakat, az oda sodort szemetet szedték össze hatalmas kukákba. Nem sokkal odébb autókkal mossák az utat és az iszap nagy részét igyekeznek visszakotorni a Duna medrébe, de nincs könnyű dolguk. Egy-egy ilyen szakaszon több tucatnyian dolgoznak azon, hogy már szeptember 25-én szerda reggelre járható legyen a Pesti alsó rakpart, lehetőleg a teljes hosszában, de ez valószínűleg még csak egy-két nap múlva következhet be.

A 2-es villamos vonala egy ideig még csak szakaszosan közlekedik majd Fotó: KD / Metropol

A Budai alsó rakpart már szeptember 24. kedd óta járható, ott már a villamos is közlekedik, ellentétben azzal, ami a Pesti alsó rakpart Lánchíd alatti szakaszát jellemzi. Ott nemcsak a hordalék, a kisebb kövek, kavicsok, az iszap, a sok szemét, a hatalmas fadarabok jelentenek gondot, hanem még a víz is áll. A tervek szerint ott még szükség lehet néhány napra, hogy elvonuljon a Duna, eltakarítsák a maradék vizet, majd a síneket is megtisztítsák annyira, hogy azon a 2-es villamos a teljes szakaszán tudjon közlekedni. Egyelőre ez nincs így, amit a külföldről ide látogató turisták is megcsodálnak.

A Duna vízszintjének csökkenése óta takarítják a Pesti alsó rakpartot Fotó: KD / Metropol

A Lánchíd közelében most még többen fotóznak, videóznak, mint a korábbi egy-két napban. A turisták mellett így a vízzel ellentétben a katasztrófaturisták száma egyelőre nem csökken. A többség számára inkább egyfajta élmény, hogy pont olyankor tölti itt a szabadságát, amikor a Duna vízállása ennyire magas, mint a tetőzésekor volt.