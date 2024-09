Árvíz: Az együttműködésnek és a felkészültségnek köszönhetően sikerült megvédeni Budapestet

Kisebb kárral ússzuk meg a rekord közeli árvizet, mint 2013-ban. Az árvíz elleni összefogás, a védekezés profi irányítása és a több ezer önkéntes munkája meghozta a gyümölcsét. Idén több politikus is kivette a részét a védekezési munkákból, mint korábban. Budapestet is sikerült újra megvédeni az áradással szemben, a kormány és a főváros közös erőfeszítése is megnyugtató volt a kritikus helyeken, például a Margitszigeten és a Római-parton.

2013-ban magasabb volt a Duna vízszintje, az árvíz nagyobb pusztítást végzett a mostaninál

Fotó: Teknos

Az idei árvízvédelem sokkal szervezettebb, ezáltal jóval hamarabb és egyes helyeken magasabban készültek el a gátak is, mint 2013-ban. A katasztrófavédelem, a honvédség, ahogy buzgárokat, átfolyásokat tapasztal a már kész védműveknél, azonnal javítja is azokat. A védekezésben részt vevők szintén sokkal olajozottabban működnek együtt, mint 11 éve.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP budapesti frakciójának vezetője is segített a gátakon

Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

Idén jóval többen vettek részt az árvízi védekezésben, Orbán Viktor miniszterelnök közlése szerint országosan 6 ezer hivatásos, 4 ezer önkéntes és 15 ezer tartalékos önkéntes, valamint több ezer tartalékos katona is rendelkezésre állt. A civil önkéntesek jelentkezése koordinált volt, a kijelölt helyszíneken oktatták őket, így szigorú irányítás mellett épülhettek meg a gátak a kritikus területeken, a többi között a fővárosi Margitszigeten, ahol például 500 ezer homokzsákot helyeztek el, vagy a Római-parton. Mint ismert, a budapesti védekezés, akkor került a fővárosi önkormányzat irányítása alá, amikor 2013-ban Tarlós István korábbi főpolgármester átkérte a feladatot. Ettől függetlenül, az állam most is segítséget nyújtott Budapestnek, a Margitsziget védelmi munkáinak esetében például ez az arány egyébként 2/3-ad, 1/3-ad volt, az állam javára.

A Margitszigeten a főváros alkalmazottai, hivatásosok és civil, valamint szervezeti önkéntesek is dolgoztak, a többi között a kormányhivatal 160 munkatársa ment a gátakra. A gátak magasabbak lettek, mint 2013-ban voltak, a víz viszont alacsonyabban tetőzött, így a Margitszigetet is sikerült megvédeni Fotó: BS

Orbán Viktor ugyanakkor maga is kiemelte, hogy ilyen kritikus helyzetben elvárható az együttműködés, és ez még a Karácsony Gergely vezette fővárossal is jól működött. A főváros vízügyes szakembereit szintén felkészültnek nevezte.

Árvíz: 2013-hoz képest sokkal fejlettebb az árvízvédelem

Minden árvíz egyben olyan terheléses próba is, amely megmutatja alkalomról alkalomra, hol vannak olyan szakaszok, ahol fejleszteni kell a védekezést. Magyarország és Budapest, most a 2013 utáni legnagyobb árvízzel nézett szembe, de ma már sokkal fejlettebb a védekezőképesség, mint akkoriban. Ez annak köszönhető, hogy a 2013-as nagy árvíz után a kormány jelentős léptékű árvízvédelmi fejlesztésekről határozott. Több mint 150 milliárd forint értékben zajlottak árvízvédelmi beruházások azóta.