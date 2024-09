„Mindig a természet az úr” – Elmosta az árvíz az Exatlon Hungary sztárjának családi vállalkozását

Somhegyi Krisztián nevét az ország az Exatlon Hungary műsorában ismerhette meg, majd a Dancing with the Stars 3. évadában a második helyig menetelt. A TV2 sztárjáról azonban nem biztos, hogy sokan tudják, hogy a mindennapokban gépészmérnökként dolgozik a családi vállalkozásukban. A dunai árvíz nekik is megkeseríti az életüket, mivel a cég leányfalui telephelye is víz alá került.

Somhegyi Krisztián a családi cégnél dolgozik, aminek telephelye most víz alá került (Fotó: Hot!)

Cégünk telephelyén tegnap reggel óta már 2 méterre emelkedett a víz. Teljesen leállt az ottani munka, amit tudtunk, azt magasabb helyekre vittünk, ahol talán nem éri el a víz. Sajnos csak annyit tudtunk tenni, hogy szabad utat biztosítottunk a víznek. A munkálatokat pedig át kellett költöztetnünk egy kisebb üzemünkbe, mindent át kellett szerveznünk sajnos. De hát még mindig a természet az úr

– mesélte Krisztián, aki elmondta, hogy bízik abban, hogy minden rendben lesz a csarnokban.

Sok munkájuk lesz Somhegyi Krisztiánéknak, ha elvonul az ár

Krisztián elmondta, hogy bízik benne, hogy hamar lejjebb megy a Duna vízállása. Azonban ezzel nem érnek véget a feladataik, mert ki kell majd takarítaniuk a csarnokot.

„Ha hamar el is vonul az ár, csak akkor indul be az igazi munka! Amit behordott a víz, iszapot, fadarabot és egyéb dolgokat, majd ki is kell takarítanunk. Az még elvesz egy kis időt, de bízom benne, hogy hamar visszaáll majd utána minden a rendes kerékvágásba” – mesélte Krisztián.