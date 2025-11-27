RETRO RÁDIÓ

Nyitrai Zsolt: Tisztelet az önkéntes véradóknak!

Ezt írta a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt a magyar véradók napján osztott meg fontos adatokat.

Nyitrai Zsolt Magyar Véradók Nap Orbán Viktor hős

„Napi 1600-1800 véradóra van szükség a biztonságos vérellátáshoz . Évente 
400 000 önkéntes véradó. Egy véradással három emberi élet is megmenthető” – írta meg a Facebook-oldalán Nyitrai Zsolt.

NYITRAI Zsolt
Fontos adatokat osztott meg Nyitrai Zsolt Fotó: Máthé Zoltán

Ezt írta Nyitrai Zsolt

Ma, a véradók napján Orbán Viktor levélben is köszönti a hősöket, mert ahogy fogalmaz: »aki önzetlenül segít és vért ad, valóban életeket ment«. A nemzeti kormány pedig elkötelezett az élet védelme mellett. Tisztelet az önkéntes véradóknak!

– tette hozzá a miniszterelnök főtanácsadója, mialatt a levelet is csatolta.

 

 

