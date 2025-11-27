Nyitrai Zsolt: Tisztelet az önkéntes véradóknak!
Ezt írta a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt a magyar véradók napján osztott meg fontos adatokat.
„Napi 1600-1800 véradóra van szükség a biztonságos vérellátáshoz . Évente
400 000 önkéntes véradó. Egy véradással három emberi élet is megmenthető” – írta meg a Facebook-oldalán Nyitrai Zsolt.
Ezt írta Nyitrai Zsolt
Ma, a véradók napján Orbán Viktor levélben is köszönti a hősöket, mert ahogy fogalmaz: »aki önzetlenül segít és vért ad, valóban életeket ment«. A nemzeti kormány pedig elkötelezett az élet védelme mellett. Tisztelet az önkéntes véradóknak!
– tette hozzá a miniszterelnök főtanácsadója, mialatt a levelet is csatolta.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre