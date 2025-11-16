Nyitrai Zsolt: a konzultáció kitöltésével együttesen utasíthatjuk el a háborút és az adóemeléseket

RETRO RÁDIÓ

Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, a konzultáció javában tart, időszerű és fontos.

A nemzeti konzultáció kitöltésével együttesen utasíthatjuk el a háborút, az adóemeléseket és a nyugdíjadót - jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán megjelent videójában.

Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, a konzultáció javában tart, időszerű és fontos, mert az elmúlt hetekben egyes politikai pártok több adóemelési tervet is megfogalmaztak. 

Bele akarnak vinni minket a háborúba, a beszedett adókból pedig Ukrajnát finanszíroznák

 - hívta fel a figyelmet. Hozzátette, tiltakozni kell az adóemelések ellen. Arra buzdított mindenkit, hogy töltse ki a konzultációt. A videóban Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke elmondta, az országban közel százezer vak és gyengénlátó ember él, akik számára alapvető fontosságú, hogy részt vegyenek a közéletben, és kifejthessék véleményüket a Magyarországot érintő fontosabb kérdésekben. Jelezte, a szövetség kezdeményezésére a mostani nemzeti konzultáció akadálymentesen, mindenki számára hozzáférhető formában készült el.

