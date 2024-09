Szívszorító, mi végezhetett a legyőzhetetlennek hitt bunyóssal

Az angliai kisváros, Hartlepoolban egy legyőzhetetlennek hitt édesapa mindössze egy hónappal a fia halála után maga is távozott az élők sorából. Az 52 éves brit Tony Rowbotham augusztus 9-én vesztette életét, miután nem tudta feldolgozni a 25 éves fia, Liam júliusi elvesztését. Az apa-fia párost elképesztően szoros kötelék fűzte egymáshoz, a gyermek születésétől kezdve a bokszoló édesapjával élt együtt és építette a sportkarrierjét. A helyi küzdősportközösség pótolhatatlan veszteségeket szenvedett. A két halálesettel kapcsolatban vizsgálatot indított a rendőrség.

Édesapa és fia egy hónap különbséggel veszítette életét idén nyáron (Fotó: Hartlepool/bokszklub/Facebook)

A DailyStar számolt be róla, hogy Hartlepool elveszített egy fiatal tehetséget, és egy helyi bokszlegendát is, akit mindenki legyőzhetetlennek hitt. A két férfi a civil életében kőművesként is együtt dolgozott. A gyászoló család egyik tagja, Kristy szomorú részleteket árult el a lap számára a tragédiákról.

Amikor Liam meghalt, nem tudtuk kihúzni a depresszióból Tonyt. Ő tanította Liamet mindenre, hogyan kell bokszolni és hogyan kell építkezni. Akármi történt, mi itt voltunk neki

– kezdte beszámolóját a nő. Majd így folytatta:

Mindenki azt gondolta Tonyról, hogy legyőzhetetlen. Mindannyian ezt hittük róla, és nem tudjuk igazán elhinni, hogy ez történt. Tonynak sok barátja volt, bárkiért tűzbe ment volna. Igazi családfő volt, számára minden körülöttünk forgott.

Kristy nem árulta el Tony halálának okát, de annyi biztos, hogy már sosem dolgozza fel a fia elvesztését, pedig néhány hónappal ezelőtt egy új hobbit is talált magának a korábbi profi bokszoló, ugyanis megismerkedett a Jiu-jitsuval, sőt még a világsztár színésszel, Tom Hardyval is összecsapott egyszer. Sőt, egy évvel ezelőtt egy ritka vérbetegséget diagnosztizáltak Tonynál, de a férfi megállíthatatlan harcos módjára legyőzte a kórt, felépült, és újra sportolni kezdett. A szívfájdalma azonban úgy tűnik, legyőzte.