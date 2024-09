37 fokos pusztító hőséggel kezdődik az idei tanév

A gyerekek biztonságáért a pedagógusok felelnek Fotó: Hüvösi Csaba / MW archív

Ha sokat tartózkodsz napon, mindenképp tegyél a fejedre kalapot, és kend be magad naptejjel, de a gyerek táskájából se felejtsd ki, mert ők biztosan sokat lesznek az udvaron az első napokban. Persze, ha lehetőséged van rá, inkább keresd az árnyékos helyeket, és hívd fel erre a lurkó figyelmét is, például úgy, hogy reggel is az árnyékos oldalon sétáltok el az iskolába. Az ilyen tikkasztó hőségben az egyik legfontosabb szabály, hogy amennyire lehet, kíméld magad, így semmiképp ne most akard lefutni a maratont, és a gyerek se most fussa körbe végtelenítve az iskolaudvart. Természetesen a suliban a gyerekek biztonságáért ilyenkor első sorban a pedagógusok felelnek, akik legjobb tudásuk szerint igyekeznek majd levezetni a gyerekek felesleges energiáit, ahelyett, hogy hagynák őket egész nap rohangálni. A sikeres tanévkezdéshez a gyerekek biztonsága mellett elengedhetetlen a szülők és a pedagógusok egészsége is, így ezekben a meleg napokban mindenki próbálja meg elkerülni a stresszt, a szervezet túlhajszolását és mindenképp tartsa be a fent leírt tippeket.