Szaunában utazunk Budapesten: lemértük, 37,5 fok volt a pesti buszon

Tűzforró ülések, fülledt levegő és rekkenő hőség. Sok fővárosi autóbusz-járaton ezzel kell szembesülnünk, mert egyes járműveken hiába van klíma, de nem működik és soknak az ablakai is be vannak ragadva, ezért nem lehet kinyitni őket és így közel 40°C fokos hőségben kell utaznunk azokon. Karácsony Gergely pedig csak ígérget, de nem intézkedik, amíg mások hőgutát kapnak a BKK járatain. Egy olvasónk azzal viccelődött, hogy már csak a kövek hiányoznak egyes járatokról és akkor már akár finn szaunaként is működhetnének... Nemrég a 3-as metrón forgattunk, aminek a klímázását ígérgette Karácsony Gergely a 2019-es kampányban, de persze nem történt semmi. Most is 34 fok volt, míg egy dél-pesti buszon 37,5 fokot mértünk...

Közel 40°C fok volt egy dél-pesti buszon / Fotó: Metropol

A Metropol munkatársai a tarthatatlan állapotokról olvasóiktól értesültek, ezért úgy gondolták, hogy megnézik és lemérik, hogy valóban igazak-e a hírek. Sajnos el kell mondanunk, hogy csalódást keltő a helyzet: Budapest főpolgármestere folyamatosan ígérte, hogy klimatizálják a járatokat, mégis úgy látszik ez csak részben sikerült. Ugyanis a turisták miatt a belvárosi járatokra nem lehet panaszunk, amíg a külkerületekben élőkre azonban nem gondolt a városvezető és ha van is, akkor is vagy nem működik, vagy olyan hideget fúj, hogy ami bőven túl megy az egészséges határon.

Megkérdeztük az utasokat is, hogy milyen tapasztalataik vannak a kánikulában való buszozásról a fővárosban:

Dorina szerint este tűrhetőek a járatok, ám nappal nagyon meleg van és, állítása szerint sokszor egyáltalán nem használják a klímát.

Dorina szerint csak este lehet meglenni a buszokon / Fotó: Metropol

Ildi szerint nem lehet sokszor ablakot nyitni, hiszen azok be vannak ragadva, a klímát pedig sokszor nem tudják beindítani a sofőrök, mert az rossz, ezért borzasztó meleg tud lenni. Szerinte valamikor működik, de az elég ritka.

Ildi szerint az ablakokkal is kellene kezdeni valamit / Fotó: Metropol

István pedig ezzel csak egyet tud érteni, állítása szerint általában 38-40°C fok körül érzi a hőmérsékletet azokon a járatokon, amelyeken ő szokott utazni. Vannak járatok, amik számára elfogadhatóak, de szerinte lehetne jobb is.

István örülne, ha mindenhol működne a klíma / Fotó: Metropol

Számos közösségi médiafórumon írnak arról, hogy nincs elég szakember a BKK-nál, aki elvégezné a elromlott klímák szerelését, míg mások arról írnak, hogy a légkondicionálók nem használatának ennél mélyebb okai vannak. Egyesek azt írják, hogy a sofőröket fizetését premizálják az általuk vezetett járat fogyasztása alapján. Azaz minél több üzemanyagot spórol egy vezető, annál több fizetés kap, így nem áll érdekükben a klímák bekapcsolása, maximum a sofőrfülkében. Azt, hogy ez valóban így van-e, megkérdeztük a BKK és a BKV illetékeseitől, akik ezt cáfolták: