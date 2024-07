„Egyre súlyosabb helyzetek alakulnak ki” - Életveszélyes lehet a hőhullám, ha nem vesszük komolyan

Már napok óta tapasztalhatjuk a folyamatos felmelegedést, melyre az is rátesz egy lapáttal, hogy viszonylag magas a levegő páratartalma. Ha mindez nem lenne elég, jobb, ha tudod, hogy még csak a felénél sem tartunk.

Még napokon át tart a rekkenő hőség, mely a mostani előrejelzések szerint szombaton tetőzhet. / Fotó: Köpönyeg

Egyre komolyabb veszélynek vagyunk kitéve. Még a hőhullám közepénél sem tartunk, máris egyre súlyosabb helyzetek alakulnak ki. A legtöbb ember esetében elmondható, hogy veszélyben van az egészsége, bár eltérő mértékben

- mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, majd hozzátette, hogy ebben a forróságban jobb, ha csökkentjük a szervezet terhelését, bőven elég azt megtenni, amit feltétlenül muszáj, például ne a legnagyobb hőségben menjünk ki a szabadba edzeni és hasonlók. A szakember arról is beszélt, hogy tovább erősödik a hőterhelés, közeledünk a 40 Celsius-fokhoz. A keringési rendszer érzi ezt a meleget, a folyamatos terhelést, ami a trombózisok, infarktusok, sztrókok kialakulásának gyakoriságát is növeli. Jelentkezhet továbbá hőkifáradás, hőgörcs is, valamint ott van a hőguta, ami tartós, erős hőterhelések hatására alakul ki.

Most aztán tényleg nagyon oda kell figyelni, mennyit vagyunk a napon. Ilyen tartósan meleg időjárás esetében nem könnyű az emberi szervezet hőegyensúlyának fenntartása. Erre az egyetlen lehetőségünk az izzadás.

Folyamatosan izzadunk, kiürül a folyadék a szervezetünkből, ami mellé nemcsak a folyadékot, hanem a sókat és az ásványi anyagokat is pótolni kell.

A napokon át tartó pokoli kánikulában gyakoribb a migrén, a fejfájás, a keringési problémák, a szívpanaszok, a vérnyomás-ingadozás, a szédülés, a rosszullét, a fáradékonyság, a dekoncentráltság és a bágyadtság. Az alvás mennyisége és minősége is romlik, ezért kialvatlanok lehetünk. Fontos tehát, hogy a hőhullám végéig, mely a Köpönyeg előrejelzése szerint szombatra tehető, igyekezzünk kibírni és mindent megtenni annak érdekében, hogy megóvjuk egészségünket és megelőzzük a nagyobb bajt.