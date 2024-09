Magukra maradtak a tehenek, lelépett az ország leghíresebb csordása

A Metropol korábban többször beszámolt már annak a kunmadarasi csordásnak a mindennapjairól, aki munkája mellett szereti figyelni az időjárás szokatlan jelenségeit, melyekről a környékén és az ország számos pontján élőket is tájékoztatja. Kálmán András ezen kívül szívesen készít felvételeket is a látottakról, így fotózott már többek között villámot, tornádót, tubát, szupercellát és sok mást is.

A kunmadarasi csordás menyasszonyával nyaralt Fotó: Olvasói fotó

Ha lenne rá módom és lehetőségem, akkor nagyon szívesen odaköltöznék, annyira tetszett ott. Elképesztő volt számomra, hogy mennyire csend volt, nyugalom volt és ami a legfontosabb, végre csak a zöldet láttam

- mesélte el lapunknak András, aki a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kunmadarasról a Heves vármegyei Atkárra ment nyaralni.

Mindig bennem van, hogy menjek, csináljak valamit, két percet sem tudok ülve tölteni, annyira

- osztotta meg lapunkkal Magyarország leghíresebb csordása, akit menyasszonya, Nikolett kísért el a hatnapos nyaralásra.

„Atkáron voltunk elszállásolva, Nikolett mamájánál és mindig onnan indultunk útnak. Bár Nikolett mondta, hogy fürdőzzünk, én mondtam, hogy azt máshol is lehet, de túrázni nem, így egymás után jártuk be az útvonalakat” - András és Nikolett így végül legalább 7 turistaútvonalat bejárt, valamint voltak barlangban, kilátón, kalandparkban és bobozni is.

Egy csomó mindent kipróbáltunk és olyan is volt, hogy egy napig csak forrásvizet ittunk a Mátra lábától, annyira finom volt

- emlékszik vissza András az augusztusi nyaralásra menyasszonyával, mely során többek között Gyöngyösön, Mátrafüreden, Sástón és a Kékestetőn járt a jegyespár. A kunmadarasi csordás arról is beszélt lapunknak, hogy a következő néhány napban milyen időre számít:

„Nem nagyon lesz felhő az égen, legfeljebb egy-két fátyolfelhő. Csapadék az ország nagy részén szinte egyáltalán nem várható, sokkal inkább szárazságra kell készülni. Ilyen meleg augusztus, mint ez a mostani, szerintem még soha nem volt. A következő napokban fokozódik a meleg.” - hívta fel a figyelmet András, aki reméli, hogy télen végre megfelelő mennyiségű csapadék hullik majd és menyasszonyával ismét eljuthatnak a Mátrába, ahol ő még soha nem járt olyankor, mikor megmaradt a hó.