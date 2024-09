152 éve született a magyar gyógyszergyártás atyja: te tudod ki volt ő?

Szeptember 23-án született Richter Gedeon gyógyszerész

Méghozzá 1872-ben, Ecséden. A gyógyszerész végzettségű szakember volt az első magyar gyógyszergyár megalapítója. Több vidéki városban, majd külföldön, német, olasz, francia és angol gyógyszertárakban, illetve gyógyszergyárakban dolgozott, hogy megfelelő gyakorlatot szerezzen az önálló munkához. Hazatérése után megvásárolta Budapesten az Üllői út 105. alatti, ma is működő patikát, ahol a gyógyszerek árusítása mellett laboratóriumot is létesített és 1901-ben megkezdte a különböző készítmények előállítását. Megalapította az első magyar gyógyszergyárat Kőbányán a Cserkész utcában, ahol standardizált növényi készítményeket, valamint szintetikus termékeket is elsőként kezdtek gyártani. Ilyen volt a Hyperol fertőtlenítőszer és a Kalmopyrin lázcsillapító, amiket ma is kapni – olvasható az Országos Széchényi Könyvtár weboldalán.

Sok gyógyszert még ma is Magyarországon gyártanak és ez részben Richter Gedeonnak köszönhető

Fotó: Bus Csaba

Egy másik híres magyar is született ezen a napon

Gundel Károly vendéglős, gasztronómiai szakíró 1883. szeptember 23-án látta meg a napvilágot. 1900-tól Svájc, Németország, Anglia és Franciaország leghíresebb vendéglőiben tanulta a mesterséget. 1910-ben átvette a városligeti Wampetich-vendéglőt, 1920 és 1925 között a Royal Szálló, 1927-től a fővárostól átvett Gellért Szálló éttermeinek bérlője volt, emellett a magyar vendéglős és szállodás szakma egyik vezető egyénisége. Étterme az 1939-es a New York-i világkiállítás magyar pavilonjának hivatalos étterme volt.

Ezen a napon fedezték fel a Neptunuszt is

178 évvel ezelőtt két német csillagász, Johann Gottfried Galle és Heinrich d’Arrest regisztrálta a Neptunuszt.

Bob Marley 44 éve adta utolsó koncertjét

A népszerű énekes 1980. szeptember 23-án Pittsburghben összeesett a színpadon. Onnan azonnal az egyik New York-i kórházba szállították, de a szóvivője akkor még tagadta az agytumorról vagy a rákbetegségről elterjedt híreket. Ez volt pályafutása utolsó koncertje.

Bob Marley munkásságát ma is sokan kedvelik Fotó: Retna UK/Mediaworks-archív

Ma van a csillagászati ősz kezdete is

A csillagászati ősz szeptember 23-án kezdődik. Ettől kezdve a Nap a Baktérítő felé távolodik az Egyenlítőtől, sugarai egyre laposabb szöget zárnak be a földtengellyel. Ezért az északi féltekén rövidülnek és hűlnek a nappalok, közelít a tél.