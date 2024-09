Támogatás Belvárosban: ők részesülhetnek szociális segítségben

A kicsik igazi gyerekparadicsomot vehettek birtokba

A szociális ellátás mellett a gyermekekre külön is gondoltak. Mint ismert, a nyáron adták át a klímatudatosan felújított Szabadság teret.

A Szabadság téri a negyedik klímatudatosan felújított játszótér / Fotó: Belváros-Lipótváros Önkormányzata

Akadálymentes és mozgásfejlesztő játszóeszközök, felújított kisvasút, négy új fa, 8500 évelő növény, gyep, vadiúj kockavár csőcsúszdával, homokozó, hinták, na és a kismotorpálya. Mi is kellhet még a gyerkőcök önfeledt boldogságához? Úgy tűnik, semmi, hiszen állandóan teltház van a nemrég megújult Szabadság téri játszótéren. Ez a negyedik gyerekparadicsom a sorban, amit Belváros Önkormányzata az elmúlt két évben klímatudatos elvek mentén felújított. Belváros Önkormányzata a tőle már megszokott módon itt is kiemelt figyelmet fordított a fák, a növények védelmére. A növények vízutánpótlásáról gyökéröntöző berendezés gondoskodik. A korábbi cserjéket újraültették, illetve a már meglévő fák közül volt olyan, amelyik alatt talajt cseréltek, hogy jobban fejlődjön. A játszótéren ma már több mint húsz fa áll, négyet a felújítás során ültettek el, ahogyan 9020 évelőt is ekkor telepítettek. A zöldfelület méretét pedig közel 900 négyzetméterre növelték. A játszótéren helyet kapott még egy, a vizet helyben szikkasztó ivókút, tíz pad, valamint négy új hulladékgyűjtő. Az első klímatudatos gyerekparadicsom a Bástya utcai volt, ezt 2022-ben hozta létre Belváros Önkormányzata.