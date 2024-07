Belváros: Furcsa helyek tűntek fel, így építenek közösséget

"Végtelen öröm, hogy szüleink és nagyszüleink könyvei immáron újabb emberek kezében kezdhetnek új életet. Köszönöm, hogy odaadhattam és hogy vannak ezek a polcok. A többi könyvet is levisszük a Károlyi-kerti polcra, mert valószínűleg már megfogyatkozott a májusi adomány" – írja egy kommentelő, aki a belvárosi közösségi könyvtár lelkes olvasója és egyben adományozója is. Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester a közösségi oldalán számolt be arról, hogy már három ingyenes könyvtár várja azokat az olvasókat az V. kerület parkjaiban, akik kellemes környezetben lapoznák fel a köteteket.

A könyvtár egész nap üzemel, a mellette lévő automatából zsebkönyvek is beszerezhetőek a Károlyi kertben Fotó: BS

Úgy fest, Belváros önkormányzata nemcsak a klímatudatos zöldítés terén számít éllovasnak, a fideszes városvezetés arra is gondol, hogy a pihenni vágyók szellemileg is felfrissülhessenek. Már három parkban, a Hild téren, a Károlyi-kertben és a Honvéd téri parkban is található közösségi könyvtár, amelyet előszeretettel használnak a járókelők. A polcokon minden korosztály talál magának érdekes kötetet, az önkormányzat célja pedig az a programmal, hogy közelebb hozza az olvasás élményét az emberekhez és elérhetővé tegyen könyveket azoknak is, akik esetleg nem tudják megvenni maguknak azt. Annak, aki kedvet kap olvasni, csupán két dologra kell figyelnie: a könyvek sértetlen állapotának megőrzésére és arra, hogy az olvasás végén visszategye a kötetet a polcra.

A közösségi könyvtár arra szolgál, hogy az ott kihelyezett könyveket a parkban pihenők „kikölcsönözzék”, vagyis ott tartózkodásuk idején olvassák. Belváros önkormányzata az elsők között hozott létre olyan könyvtárat, ahová egyébként megunt köteteket is lehet vinni, ha már otthon nincs szükség rá.

Folyamatosan bővül a kínálat a Honvéd téri parkban lévő könyvtárban Fotó: BS

A belvárosiak nemcsak örömmel használják, hanem fejlesztik is az olvasnivalókkal teli könyvespolcokat. Legutóbb lakossági javaslatra magasabb lábakon álló és az időjárásnak is jobban ellenálló szerkezetűre cseréltük a szekrényeket, valamint szintén lakossági felajánlásnak köszönhetően tovább gyarapodott a könyvállomány

– írta közösségi oldalán Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester.