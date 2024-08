Egy tűt nem lehet leejteni, annyian vannak a belvárosi gyerekparadicsomban

Akadálymentes és mozgásfejlesztő játszóeszközök, felújított kisvasút, négy új fa, 8500 évelő növény, gyep, vadiúj kockavár csőcsúszdával, homokozó, hinták, na és a kismotorpálya. Mi is kellhet még a gyerekőcök önfeledt boldogságához? Úgy tűnik semmi, hiszen állandó „telt ház” van a nemrég teljes ráncfelvarráson átesett Szabadság téri játszótéren. Ez a negyedik gyerekparadicsom a sorban, amit Belváros Önkormányzata az elmúlt két évben klímatudatos elvek mentén felújított.

A megnyitása óta telt házas a Szabadság téri játszótér (Fotó: Belváros Önkormányzata)

Idén a belvárosi szülők kezdeményezésére és javaslatai alapján kezdett bele a Szentgyörgyvölgyi Péter fideszes polgármester vezette belvárosi önkormányzat a Szabadság téri játszótér felújításába. Tavaly ugyanis a fővárosi tulajdonú tér már annyira elhanyagolttá vált, hogy köztisztasági problémákat észleltek a családok. Előfordult olyan is, hogy a csemeték emberi ürüléket voltak kénytelenek kerülgetni. A szülők például emiatt fordultak a kerületi önkormányzathoz segítséget kérve, miután Karácsony Gergelyékben az addig tapasztalt állapotok miatt már nem bíztak. Úgy tűnik, jól tették, hiszen a teljesen felújított játszóteret azóta már birtokba is vehették, mondhatni ki sem lehet „robbantani” onnan a gyerkőcöket.

Önfeledt boldogság és gyerekzsivaly tölti be a frissen felújított teret (Fotó: Belváros Önkormányzata)

Itt nincs lehetetlen a csemeték számára

Az új gyerekparadicsom zárhatóvá vált, a korábban is itt lévő, népszerű játszóeszközök egy részét „megfiatalították”, de számos új elemmel is bővítették a játszóteret.

A gyerekek már nemcsak a felújított kisvonatot nyúzhatják, hanem akár egy csúszdával egybekötött kockavárban is játszhatnak. Ha ez már uncsivá vált, akkor jöhetnek a hinták, amiből rögtön háromféle is van. Aztán jöhet mondjuk egy ugráló maraton, a trambulinon, aztán egy kis „közelharc” a lapátért az akadálymentes és napvitorlával árnyékolt homokozóban. Ennek létrehozásához az újrahasznosítás jegyében a korábbi játszótér gumiburkolatát is felhasználta a Belváros. Mindemellett számos olyan elemet is elhelyeztek, amelyek fogyatékkal élő vagy mozgásukban korlátozott gyerekek számára is kiválóan használható, így biztosítva az önfeledt és közös játék örömét.