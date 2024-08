Nyitrai Zsolt: már több mint 22 ezer életet mentett meg a gondosóra

A számok magukért beszélnek: Nyitrai Zsolt a nyugdíjasok által ingyenesen igényelhető gondosóra előnyeit összegezte friss, szombat reggeli bejegyzésében a Facebook-oldalán. A miniszterelnök főtanácsadója hangsúlyozta: a hasznos kis eszköz 22 ezernél is több életet mentett már meg, és 360 ezerszer nyújtott hétköznapi segítséget.

Nyitrai Zsolt a gondosóra eredményeit és előnyeit összegezte (Fotó: Nyitrai Zsolt Facebook-oldala)

„A Gondosóra program eddigi működése a legfrissebb számokban:

A program indulása óta már több mint 22 ezer életet mentett meg, és 360 ezer esetben nyújtott hétköznapi segítséget.

A diszpécserek 28 ezer órát beszéltek a felhasználókkal, és 34 ezer alkalommal értesítették a kontaktszemélyeket.

A Gondosóra legidősebb felhasználója továbbra is a 107 éves Gizi néni.

A Gondosóra szolgáltatást már applikáció is segíti, így a hozzátartozók gyorsabban értesülhetnek arról, ha hozzátartozójukkal kapcsolatban baj történik, de az ügyintézés is egyszerűbb és gyorsabb lett ezáltal. Az applikációt ez idáig már több mint 30 ezren töltötték le.

A legújabb fejlesztésnek köszönhetően pedig már az ingyenes zöldszámon is lehet regisztrálni a Gondosóráért.

Zöldszám: 06 80 804 050

Regisztráljon Ön is!

Gondosóra: segítség egy gombnyomással!”

–írta közösségi oldalán Nyitrai Zsolt.