Mit keresett a miniszterelnök főtanácsadója a pénzügyminiszter irodájában?

Különös kisfilm került fel a NyitraiTokra, a miniszterelnök főtanácsadójának TikTok oldalára. Nyitrai Zsolt a pénzügyminiszter dolgozószobájában járt, ahol kiderült, hogy korábban elállította Varga Mihály híres óráját.

Nyitrai Zsolt és Varga Mihály a híres órával (Fotó: TikTok)

Az óra nem kevesebb, mint 160 éves, átvészelt két világháborút is. A svájci szerkezet a Pénzügyminisztérium tulajdonában van. Amikor lebombázták a minisztérium Szentháromság téri épületét, akkor került át a József nádor térre. Érdekessége, hogy a szocialista időkben egy tanácselnök javította az órát, másodállásban.

A pénzügyminisztérium órájáról szól a kisfilm (Fotó: TikTok)

Az órát, ami egyébként eléggé pontosan mutatja az időt, minden reggel fel kell húzni. Különösen fontos ez, amikor a pénzügyminiszternek időre el kell készítenie a költségvetést, mert annak határidejét nem szabad lekésni.

A NyitraiTok nevű oldalt egyébként Korda György indította el február végén, érdekes tartalmakat ígérve, és azóta kerültek is fel érdekességek: megtudhatjuk például, mi Arnold Schwarzenegger hét szabálya, hogyan néz ki egy hagyományos magyar disznóvágás, mit rejt a miniszterelnök főtanácsadójának táskája és hogyan kell szőlőt metszeni.