Korda György 85 éves lett: „A testem lassúbb, mint régen, de a lelkemben szerintem még ugyanennyi van legalább!”

Korda György nem szeret korán kelni, aki ismeri, az tudja, hogy délelőtt 11 előtt nem ildomos keresni, mert fel sem veszi a telefont. Január 4-én, a 85.-ik születésnapján mégis megreszkíroztuk, hogy tíz előtt felhívjuk, hátha már talpon van. Gyuri bácsi meglepetésünkre frissen szólt a telefonba, már hajnal óta talpon van...

Korda György nem egy korán kelő típus, reggel nem lehet zavarni / Fotó: Flajsz Péter

Életút

Korda György – leírni is elképesztő – 65 éves, sikeres pályafutást tudhat maga mögött, nem csoda hát, hogy ő az ország egyik legismertebb és legelismertebb előadóművésze. Olyan ikonikus alakja ő Magyarországnak, mint a cseheknek volt Karel Gott, a „kelet Sinatrája”, akiről utcákat és bárokat neveztek, el, és akinek a halála napját nemzeti gyászünneppé nyilvánították. Korda György utca egyelőre nincs (hangsúlyozottan egyelőre), viszont elindultak már több településen is a Korda-napok, a mi kedvencünket kitüntették Artisjus-, eMeRTon- és Fonogram-díjjal, a budapesti II. kerület díszpolgárává avatta, és nemsokára egy viaszszobrot is kap, természetesen Balázs Klárival közösen, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Korda György és Balázs Klári hamarosan viaszszobrot kap a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren / Fotó: Dombóvári Tamás

Tudják, hogy mikor mondom azt, hogy be lesz fejezve az életművünk? Akkor, ha a Liszt Ferenc reptér valamelyik terminálján áll egy pad, azon pedig két viaszbábu. Klári és én. Akkor megtörtént velünk tényleg minden, ami megtörténhetett

– nyilatkozta az énekes tavaly szeptemberben a Borsnak.

Korda György: Gyakorlatilag félidős vagyok!

Gyuri bácsi 2024. január 4-én ünnepli a 85. életévét. A jeles alkalom jó lehetőség volt arra, hogy megkérdezzük az énekest, hogy mit kíván magának és Klárikának a jövőre? Az interjút viszont csakis telefonon tudtuk megejteni, mert Gyuri bácsi és Balázs Klári reggel óta úton van. Először a TV2 Mokka című műsorában vendégeskedtek, majd onnan egyből az M1-be siettek, hogy ott is interjút adjanak. A tévés szerepléseket pedig rádiós nyilatkozatok követték...

Talán közhelyes lesz, amit mondok, de komolyan azt gondolom, hogy egyetlen dolgot kérek: azt, hogy az Isten ugyanúgy mellettem álljon, mint ahogy támogatott egész életem során. Illetve korrigálok, még egy valamit szeretnék: hogy a közönségem is mellettem maradjon mindig. Engem ugyanis az ő szeretetük éltet

– mondta Korda György, majd így folytatta:

Az életkorom csak egy szám, persze furcsa belegondolni, hogy 85... Nyolc-van-öt év. A testem persze lassúbb, mint régen, de a lelkemben szerintem még ugyanennyi van legalább. Gyakorlatilag félidős vagyok!

– tette hozzá nevetve.