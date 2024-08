Nyitrai Zsolt fontos bejelentést tett, rengeteg embert érint

Friss bejegyzéssel és videóval jelentkezett vasárnap reggel Facebook-oldalán Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Jöjjenek a részletek!

Nyitrai Zsolt: a horgászok számíthatnak Magyarország Kormányának a támogatására (Fotó: Nyitrai Zsolt Facebook-oldala)

„Magyarország legnagyobb civil szervezete a horgászoké. Velük folyamatos a párbeszéd, a konzultáció, közösen dolgozunk a nemzeti horgászturisztikai stratégián.”

– írja Nyitrai Zsolt a húszezernél is több követővel büszkélkedő Facebook-oldalán. Majd így folytatta a miniszterelnök főtanácsadója:

„A horgászok száma évről évre növekszik, ez a horgásznagykövetek munkájának is köszönhető. A horgászok számíthatnak Magyarország Kormányának a támogatására.”

Nyitrai Zsolt friss videójában több ismert ember is feltűnik, akinek az életében meghatározó szerep jut a horgászatnak. Láthatjuk Reviczky Gábort, Straub Dezsőt, Áder Lászlót, Erdei Zsoltot, Besenyei Pétert, Tátrai Tibort, a megszólalók között pedig olyan olimpikonokat találunk, mint a vízilabdázó Fodor Rajmund, a birkózó Lőrincz Tamás, illetve Lőrincz Viktor.

Nézd meg a videót!