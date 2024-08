„Ez az egész egy képtelen sztori!” – Ezt mondja a szakember a közelgő olimpiai bokszmérkőzésről

A saját lányát nem engedné

Sipos Mihály ökölvívó bajnok lányát nem engedné ringbe egy biológiailag férfi ellenféllel, annak ellenére, hogy Hajnal főleg fiúkkal szokott bokszolni, mert kevés a nő az akadémián.

Az 52 kg-os súlycsoportban magyar bajnok Sipos Hajnal, az EB-n bronzérmes lett. A fotón Kovács István Kokóval látható (Fotó: Facebook)

„De akármilyen ügyes is, nem engedném egy ilyen helyzetbe. Végig sem tudnám nézni. Egyébként is, röhej tárgya az egész. Mivel a lányommal együtt keresztények vagyunk, már az olimpia megnyitójáról eljöttünk volna. Ez a kezdetektől egy provokatív ideológiáról szól, ami egyben a sportnak a megcsúfolása is. Azt tükrözi, amerre halad a világ, és hogy ebbe így belesimul az olimpia, az szégyen a szervezőkre és a NOB-ra nézve egyaránt” – vélekedik.