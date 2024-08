Őt utálja a fél világ: ő Iman Helif, a nemi teszten megbukott bokszoló

Umar Kremlev, az IBA elnöke nyilatkozatot adott ki akkor az orosz TASS Ügynökségnek arról, miért tiltották el Helifet.

„DNS-tesztek alapján számos olyan sportolót azonosítottunk, akik megpróbálták becsapni kollégáikat, hogy nőnek adják ki magukat. A tesztek eredményei alapján bebizonyosodott, hogy XY kromoszómájuk van. Az ilyen sportolókat kizárták a versenyből” – mondta Kremlev.

Az Algériai Olimpiai Bizottság akkor azt közölte, hogy Helifet „egészségügyi okok miatt” kizárták. Az algériai média arról számolt be, hogy Helifet magas tesztoszteronszint miatt zárták ki.

Gianluca Aimaretti endokrinológus azt mondta, hogy bár nem ismeri Helif klinikai dokumentációját, előfordulhat olyan ritka, kóros eset, amikor egy nő X és Y kromoszómát is hordoz, így szerinte előfordulhat, hogy ő is egy ilyen veleszületett betegséggel rendelkezhet, ami a szexuális differenciálódásának zavarát is okozhatja.

Helif akkor azt mondta, hogy az ítélet szerint ő olyan jellemvonásokkal bír, melyekkel nem bokszolhat nőkkel, azonban úgy gondolja, a kizárással egy ellene szőtt összeesküvés áldozata lett. Nem sokkal később fellebbezést nyújtott be a döntés ellen, majd visszavonta, ezzel elismerve a kizárását.

Összeesküvés áldozata lettem. Ez a döntés árt a boksznak és árt Algériának is. Azt mondták nekem, hogy nem vagyok nő. Az vagyok, aki vagyok. Büszke vagyok arra, aki vagyok. Algériai nő vagyok, aki tiszteli a hazáját. Nem gondolom, hogy férfi lennék. Allah úgy döntött, hogy nő vagyok.

Iman Helif férfi vagy nő?

A Daily Mail cikke szerint Khelif egy nemi kromoszóma-rendellenességgel járó nemi fejlődési zavarokat okozó betegségben, egy úgynevezett DSD nemi kromoszóma-rendellenességgel küzd. Khelif azonban algír, Algériában pedig mindenféle hormonális kezelés tilos. A sportoló egyébként már csak azért sem lehet transznemű, mert országában ezt az identitást felvenni is tiltott. Az útlevele szerint is nő, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is többek között ezt hozta fel érvként akkor, amikor a nyári játékokon való indulását megkérdőjelezték.