Képeken a Keletiben történt vonatkisiklás története - Galéria

Tragédia is lehetett volna a vége egy váltótörésnek és napokra lezárhatták volna a Keleti pályaudvart, ha nincs ekkora lélekjelenléte a mozdonyvezetőnek, és nem szervezik meg ilyen jól a mentést és a műszaki helyreállítást. Ezen a részen 40 km/óra a megengedett sebesség, ezt be is tartotta a mozdonyvezető, ráadásul tökéletesen működött a reflexe, gyorsan reagált, amikor észlelte a balesetet. Szerencse volt az is a szerencsétlenségben, hogy sikerült a szerelvényeket hidraulikus emelővel a helyükre tenni. Már elindult a daru a mentéshez, de akkor le kellett volna bontani a felsővezeték-rendszert, ami sokkal több időt vett volna igénybe, a Keleti pályaudvaron ez meglehetősen bonyolította volna a helyzetet. A hidraulikus emelő és az, hogy a vasutasok éjjel-nappal dolgoztak, tette lehetővé, hogy a körülményekhez képest gyorsan helyreállhatott a forgalom.

Újra a Keleti Pályaudvarig járnak a vonatok Fotó: Faludi Koppány

A baleset feltehetően egy váltó hibája, törése miatt következett be vasárnap este, ami miatt a szerelvény egy része keresztben állt meg a síneken. A váltót utoljára július 30-án ellenőrizték, akkor még hibátlannak találták. A balesetben senki nem sérült meg, de a Keleti pályaudvarra vezető vágányokat le kellett zárni, így a pályaudvar már vasárnap estétől nem indított és nem fogadott szerelvényeket. Ez jelentős késéseket, járatkimaradásokat okozott. A MÁV gyorsan megszervezte, hogy autóbusszal eljuttassák az utasokat azokra a pályaudvarokra, ahonnan a vonatuk indul. A mentés idején az elővárosi és távolsági vonatok is más budapesti állomásokról indultak. A MÁV szakemberei a baleset után feszített tempóban dolgoztak a kisiklott kocsik visszaemelésén, majd a pálya helyreállításán. Tudták, hogy rajtuk múlik, mikor állhat helyre a vasúti forgalom az országban.

Augusztus 27-én kedden a délelőtti órákban kezdett helyreállni a rend a Keletiben. Munkatársunk a helyszínen azt tapasztalta, hogy az információs tábla tájékoztatása szerint a pályaudvar addigra már folyamatosan indított és fogadott is szerelvényeket. Feltehetően a bizonytalan vonatindulások miatt a pályaudvaron és a környékén a megszokottnál kevesebb embert tartózkodott.

Lázár János közlekedési miniszter a közösségi oldalán megköszönte az utasok türelmét és a vasutasok helytállását:

Köszönettel és elismeréssel tartozunk mindenekelőtt annak a több mint száz vasutas kollégának, akik feszített tempóban dolgoztak a helyzet megoldásán és a zavarok elhárításán. Köszönjük az utasok türelmét, megértését és közreműködését is

