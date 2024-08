A Keleti már fogad vonatokat, déltől helyreáll a teljes rend

A Keleti pályaudvar bevezető vágányain kedd reggelre befejezték a helyreállítási munkálatok nagy részét, Kőbánya felső felé már mindhárom vágányon zavartalan a forgalom, Ferencváros felé (Kelenföld felé) az egyik vágányon már közlekedhetnek a vonatok, a másik vágány várhatóan déltől lesz használható.

Fotó: Faludi Koppány

Már az újszászi és a hatvani vonal elővárosi vonatai is, valamint a pécsi és kaposvári IC-k is a teljes útvonalon, a Keleti pályaudvarig közlekednek. A hegyeshalmi fővonalon közlekedő vonatok egy része még kora délutánig rövidebb útvonalon közlekedik, Kelenföldről indul.

Mint arról a Metropol korábban beszámolt, vasárnap este a Kolozsvár felől Budapestre tartó Claudiopolis InterCity 5 kocsija kisiklott a Keleti pályaudvar közelében, akadályozva a főpályaudvar forgalmát. Hétfőn napközben elég nagy volt a káosz a pályaudvaron, sokan csak több órás késéssel jutottak el célállomásukra, ugyanis a Keletiből nem indult egyetlen vonat sem és szerelvényeket sem fogadtak. Lapunk arról is beszámolt, hogy hogyan is nézett ki a kisiklott vonat és mit éltek át rajta az utasok.

Ma, augusztus 27-én reggel munkatársaink ismét kimentek a Keleti pályaudvarra, hogy megnézzük milyen állapotokat tapasztalni most a helyszínen. Nagy tömeggel nem találkoztunk, a közepes számú utas nyugodtan nézegette az információs táblákat és sokan igyekeztek az induló vonatokhoz is. A MÁV sárga mellényes dolgozóival is találkoztunk, akik segítséget nyújtottak azoknak az utazóknak, akik nem voltak kellően informáltak.

A nagy információs LED falon egy feliratra is figyelmesek lettünk, melyben arra hívják fel az utazók figyelmét, hogy a nagy melegre való tekintettel mindenki vigyen magával ivóvizet. Ivóvizet osztó embereket viszont nem láttunk. A vonatok érkezéséről szóló táblán csak pár perces késésekkel találkoztunk, így várhatóan ma délutánra teljesen helyreáll a rend a Keleti pályaudvaron.