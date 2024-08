„A menny a legszebb angyalukkal lett gazdagabb” – kizuhant szállodai szobájának erkélyéről a 19 éves Emma

Nem is tudom hol kezdjem, hogy mondjam el azt, milyen tökéletes is volt a mi Emmánk. Mindent szerettem benned és örökké szeretni is foglak. A menny a legszebb angyalukkal lett gazdagabb. Örökké hálás leszek, hogy a barátomnak hívhattalak. Mindig is nagy becsben tartom majd közös emlékeinket és pillanatainkat Em. Drága barátnőm. Szeretlek. Soha nem foglak elfelejteni.