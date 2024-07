Te tudod, mi az a Vörös Szikra? Ez a magyar találta fel a korszakalkotó megoldást!

Ő volt az első magnetofon megalkotója

Csicsátka Antal mérnök volt az első magyar magnetofon, a Vörös Szikra megalkotója, a sztereó rádió rendszer feltalálója. Kidolgozta a jelenleg világszerte alkalmazott segédvivős, kétcsatornás sztereó rádió működési elvét. A gyakorlati megvalósítást és a hozzá kapcsolódó gyártmányokat is kifejlesztette és szabadalmaztatta 1961-ben. További tizenhárom szabadalmával védett módszerei ma is részei a rádióműsorszórásnak. Vállalatot alapított a kábeltelevíziózás eszközeinek fejlesztésére és gyártására. Az ő nevéhez fűződik az első, egy chipen megvalósított rádiókészülék is. Csicsátka 48 évvel ezelőtt, 1976. július 9-én hunyt el.

A kép illusztráció. / Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

71 éves lett a magyar vitorláslegenda

Fa Nándor hajótervező és -építő, óceáni vitorlázó, aki egyedül körbevitorlázta a Földet, 1953-ban ezen a napon született. 1980 és 1985 között barátjával, Gál Józseffel megépítette a 31 láb hosszú St. Jupát nevű vitorlást, amellyel 1986-87-ben körbevitorlázták a bolygót, ezzel ők lettek az első magyar földkerülők. Erről az útról 1988-ban jelent meg A Szent Jupát 700 napja című könyve. 1988-1990 között megtervezte és megépítette az első magyar óceáni versenyvitorlást, a 60 láb hosszú Alba Regiát. 1990-1991-ben részt vett vele a BOC Challenge négyszakaszos, egyszemélyes földkerülő versenyen és 11. lett. 1992-93-ban legjobb nem franciaként az ötödik helyen ért célba a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen. 1997-ben a negyedik helyet szerezte meg a Jacques Vabre Atlanti-óceánt átszelő párosversenyen a spanyol Albert Bargués oldalán. Életre hívta a szóló Balaton-kerülő vitorlásversenyt, amelyet 2010-ben meg is nyert. 2012 decemberében bejelentette, hogy visszatér az óceáni versenyzéshez, s 2016-ban ismét rajthoz áll a Vendée Globe-on.

A múzeumok múzeumának alapítója is ezen a napon született

Peter Ludwig német csokoládégyáros, műgyűjtő 99 évvel ezelőtt, 1925. július 9-én született. Ő volt a Kortárs Művészeti Múzeum alapítója. Feleségével több, mint 12.000 műalkotást vásároltak életük során, köztük övék volt a leggazdagabb Picasso-magángyűjtemény. A gyűjteményből származó ajándékok és kölcsöndarabok világszerte 30 múzeumban láthatók, ebből 12 a házaspár nevét viseli, többek között Budapesten, Kölnben, Bécsben és Pekingben.