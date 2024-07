Hazaiból falatozott a család a strandon a büfé helyett, ennyit spórolt

A pár szerint nemcsak ők vannak ezzel így.

Más is hasonlóan gondolkodik, azt tapasztaljuk. Amit például mi magunknak hoztunk, abból egyrészt olcsón jóllakunk, másrészt nem kell a tűző napon a gyerekekkel aszalódni a büfénél. Ez így jobban megéri

– zárta szavait a férfi. Egy idős asszony hűtőtáskában hozta magával az aznapi menüjét.

Szendvicset és üdítőt hoztam, de ahogy láttam, vannak azért még páran, akik hűtőtáskával érkeztek

– jegyezte meg a strandoló asszony.

Megkérdeztük a büfést is, mi az oka, hogy a szokásos éttermi áraknál is magasabb áron dolgoznak, de azt mondta, a főnöke engedélye nélkül nem nyilatkozhat. Írásban feltettük kérdéseinket a strandbüfé üzemeltetőjének is, tudni szerettük volna azt is, hány százalékkal emelte a tavalyihoz képest az árakat, amint válaszol, cikkünket frissítjük.