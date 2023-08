Ősi csata dőlt el: mi az egészségesebb, a hamburger vagy a hot dog?

A hamburger és a hot dog kapcsán valószínűleg senkinek sem az egészséges jelző ugrik be először a fejébe, ami nem is csoda: ezek a fogások telítve vannak szénhidráttal és zsírral, és a zöldség az esetek többségében csak amolyan színes díszítőelemként kerül be a szószok és sajtszeletek közé. A New York Post viszont igyekezett utánajárni annak, melyikük az egészségesebb.

Fotó: Pixabay

A helyzetet bonyolítja, hogy mindkét ételt ezerféleképpen lehet elkészíteni, és a kézműves és egészségtudatos büfék előretörésével egyre több helyen kapni a húspogácsát vagy a virslit teljes kiőrlésű, gluténmentes vagy egyéb speciális buciban. A hamburger esetében az sem mindegy, milyen húsból készül a lényeg, mert például a marha színhús vagy a pulykahús zsírtartalma jóval alacsonyabb a sertésénél. Viszont a bolti félkész zsemlékben és húspogácsákban az ideálisnál sokkal magasabb a sótartalom, az adalékanyagokról nem is beszélve. A hot dogokban szintén sok só és zsír található.

A megkérdezett szakértők abban egyetértettek, hogy egy gondosan kiválasztott alapanyagok felhasználásával készült, alacsony zsír- és sótartalmú húspogácsával és sok-sok zöldséggel megtömött hamburger jobb választás lehet a hot dognál, mivel ebben megfelelő a fehérje, az egészséges zsír és a tápértékek aránya – bár nagy valószínűséggel a kalóriaszáma is magasabb, amit az alakunk bánhat.

A dietetikusok azt javasolják, hogy amennyiben tehetjük, inkább mi magunk készítsük el a hamburgerünket, a hússal egyetemben, és mivel itt még szélesebb a lehetőségek tárháza, mint a hot dogok esetében, még inkább a hamburger győzelme felé hajlanak.

Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

A húsmentes étrend divatosabbá válásának hála egyre több helyen árulnak növényi „hússal” készült hamburgereket és hot dogokat is, de a szakértők szerint még ezek a verziók sem férnének fel az egészséges étrend palettájára, mivel többszörösen feldolgozott alapanyagokból állnak, főképp szójából és kezelt gabonából. Az azonban igaz, hogy a húsos változattal szemben alacsonyabb a kalóriaszámuk, és több rostot is tartalmaznak, ami miatt mégis egészségesebbek a klasszikus verziónál.

Az sem jó megoldás a szakértők szerint, ha parázs felett, grillezve készítik ezeket a fogásokat, mert ezúton veszélyes vegyi anyagok is a szervezetünkbe juthatnak, amelyek akár rákot is kiválthatnak.

A dietetikusok végeredményben azt tanácsolják, hogy egyszer-egyszer rábólinthatunk ezekre a gyors, bűnös élvezetekre, de leginkább csak akkor, ha egyébként egészségtudatosan étkezünk, és igyekszünk a strandbüfék kínálatát is megválogatni annak megfelelően, hogy a hamburger vagy a hot dog kínál-e megfelelő tápanyagokat, vagy csak zsírban és tartósítószerben gazdag.