Kitört a nyári szünet: ennyiért tudsz falatozni a budapesti strandokon

Idén sem kell messzire mennie a fővárosiaknak, hogy a nyári melegben hűsölhessenek egy kicsit: számos fantasztikus strand várja a csobbanni vágyókat Budapesten. Miután a strandra belépve megtaláljuk a tökéletes helyet a csomagoknak, lepakolunk az árnyékba és a táskákra hajtjuk a „lopásgátló” törülközőket máris jön a következő fontos pontja a fürdésnek: azaz, hogy mit együnk? Most az egyik XIII. kerületi Facebook-csoport vetette fel a kérdést, hogy azok, akik már elmerészkedtek strandolni, milyen árakat tapasztaltak a strandbüfékben?! Íme a válaszuk!

A nyár egyik kedvenc időtöltése a strandolás, az azonban nem mindegy, hogy mennyiből ússzuk meg a lubickolást Fotó: Mohai Balázs

„Ennyiért kenjék a hajukra”

A kerületi csoport posztja alá záporoztak a kommentek, ami azt mutatja, hogy bizony már többen is nekifutottak az idei strandszezonnak. A kommentelők szerint nem olcsó idén sem a strandon való étkezés, legalábbis ha az ottani büfében vagy étteremben szeretnénk jóllakni. A legtöbben inkább azt tanácsolták egymásnak, hogy készítsenek otthon ételt és azt hozzák magukkal hűtőtáskában, mert még így is jobban megéri, mint a helyszínen vásárolni.

Ha családdal megyünk akkor érdemes csomagolni hűtőtáskába kaját. 30 éve is azt csináltuk. Fasírt, rántott hús, sült oldalas, kovászos uborka... Sosem vettem a büfében semmit max. kávét vagy fagyit

– számolt be róla egyikük. Van, aki azonban ennél is leleményesebb és a strand bejáratához rendelteti az ételt, ezzel megúszva a büfés árakat és az otthoni sütés-főzést is.

Ilyen belépő árakkal és büfés árakkal meg sem tudom mondani, mikor voltam Budapesten strandon

– írta az egyik hozzászól, aki már kísérletet sem tesz a pesti strandokon.

Fürdőzés közben gyorsan megéhezik az ember, ami nem olcsó mulatság idén sem

Fotó: Ádám János/Észak-Magyarország

Na de mennyi is az annyi?

Akárhogy is nézzük az alternatívákat nincs annál jobb, mint amikor nem kell ételt cipelni a strandra és két csobbanás között egy jót eszünk a büfében. A strandon való étkezés azonban már egyáltalán nem számít olcsó mulatságnak: a kommentelők szerint jócskán a zsebünkbe kell nyúlnunk, ha budapesti strandon szeretnénk étkezni.

A legtöbb vélemény a Palatinus strandról jött, ahol az egyik kommentelő tapasztalatai szerint 2400-2600 forint körül mozog egy sajtos-tejfölös lángos. A gofri sem olcsóbb, sőt: elvileg 3000 forintért ehetünk az édességből a Palatinuson, ahol egy gírosztál is 4700 forintba kerül. Mielőtt azt hinnénk, hogy csak a Palatinuson vannak ezek az árak, egy másik kommentelő szerint a sajtos-tejfölös magyar finomság bizony a Dagály Strandfürdőben is ugyanennyibe kerül. Ráadásul a Dagályban 2 dl Latte is 900 forint a hozzászólók szerint. Akárhogy is nézzük, ennyiért már tényleg bőven lehet ételt rendelni, otthon pedig az egész családra megfőzünk ennyiből.

Ha megyünk is strandra épp elég a belépőket kifizetni nemhogy büfébe menni. Kb. 3 éve próbálkoztunk utoljára a pünkösdfürdői strandon a lángosossal. Nem elég, hogy baromi drága volt de túlsütött, száraz és égett volt

– írta csalódottan egy strandoló.

Érkezett árlista a leányfalui strandról is, mely szintén sok fővárosi kedvence, ha épp nyugodtabb fürdőzésre vágynak. Itt sima lángost 500 forintért, sajtos-tejfölöst 1250 forintért, palacsintát pedig 450 forintért fogyaszthatunk.