„Semmilyen tájékoztatást nem kaptunk!” – Újabb fapadosbotrány, két napot várt a hazajutásra a kétgyerekes magyar család

Tovább dagad a Ryanair-botrány, egyre több az elégedetlen utas. Felkereste szerkesztőségünket Ferenc Róbert, aki feleségével, 10 éves lányával és 17 éves fiával utazott Nápolyba. Azonban a családi nyaralásról csak két nap(!) késéssel tudtak hazajutni Budapestre.

Az utasok a kijelzőről szembesültek a budapesti járat törlésével – Olvasói fotó

„Teljes káosz volt”

Róberték több magyar családdal együtt 2024. 07. 13-án 22:05-kor indultak volna Nápolyból Budapestre, de a járatukat törölték.

Semmilyen tájékoztatást nem kaptunk, csak a kijelzőn láttuk meg, hogy a járatunkat törölték, de nem biztosítottak másikat. Mindenkinek egyénileg kellett megoldani a hazautazást. A legközelebbi szabad járat 2024. 07. 16-án ment, a korábbi járatokra már elfogyott az összes jegy. Teljes káosz volt

– mondta a Metropolnak Róbert.

Megint a Ryanair hagyta cserben az utasait – Képünk illusztráció – Fotó: Pexels

„Étkezést és transzfert sem biztosítottak”

Az utasok egymástól kérdezgették, hogyan tovább, mert semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kaptak. Feszült volt a helyzet a reptéren, egy apuka, karján a kisgyermekével, szóváltásba keveredett a reptéri dolgozókkal. Végül a légitársaság hazautazás helyett csupán azt az egy éjszakát biztosította a pórul járt utasoknak egy szállodában. A másnapi járatokra azonban már nem volt szabad hely.

Éjszaka a Ryanair buszokkal egy szállodába szállított minket és egy éjszakát biztosított, utána semmit. A recepción kértük, hogy jelezzék, hogy csak két nap múlva van szabad járat, de nem érdekelte a Ryanairt. Étkezést és transzfert sem biztosítottak a hazautazáshoz, sőt újra meg kellett vennem a repülőjegyet, az átfoglalást nem engedte a rendszerük

– panaszolta a családapa, aki hozzátette, hogy a Nápolyból Budapestre induló gépük is több mint két óra késéssel szállt fel. A Ferenc család kártérítést igényelt, de egyenlőre még nem kaptak semmi visszajelzést az ügyben.

A Metropol megkérdezte a Ryanairt, hogy mi volt az oka a járattörlésnek és miért nem kaptak az utasok megfelelő tájékoztatást, ellátást. Amint válaszuk megérkezik, frissítjük cikkünket.

Mint azt Orbán Viktor miniszterelnök is kifejtette: a kormány elfogadhatatlannak tartja, ahogyan egyes légitársaságok az utasokkal bánnak, figyelmen kívül hagyva a nemzetközi rendelkezéseket is. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke figyelemfelhívást küldött több diszkont-légitársaság vezetőjének, Nagy Márton gazdasági miniszter pedig bekérette a a magyar repülésirányító HungaroControl vezetőjét. A fapados légitársaságok hozzáállása a Kormányinfón is szóba került.