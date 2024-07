Ma lenne 63 éves a walesi hercegné, fél Magyarország megkönnyezte amikor meghalt

A hercegnét az egész világon szerették

Ma 63 éve, 1961. június 1-én született Angliában Diana Frances Spencer, akit a magyar emberek is nagyra becsültek. Károly herceggel kötött házasságával együtt járt a média összes figyelme, hiszen a királyi családnak szinte alig van magánélete. 11 évig tartó házasságuk az évek alatt megromlott, majd 1996. augusztus 28-án hivatalosan is elváltak, ami akár le is vehette volna róla a figyelmet, de az emberek szimpátiája sokkal erősebb volt felé. Diana és az egyiptomi szeretője (Dodi al-Fajed) 27 éve, 1997. augusztus 31-én vesztette életét egy közlekedési balesetben, Párizsban az Alma rakpart aluljárójában. Tragikus halálát az egész világon gyászolták és a mai napig tartanak megemlékezéseket róla. A hercegné halálának okait sokan a mai napig vitatják. Diána szeretőjének apja, Mohamed al-Fajed egészen halála pillanatáig kitartott az mellett, hogy a hercegné politikai gyilkosság áldozata lett. Két gyermek édesanyja: Vilmosé és Henriké.

Fotó: Princess Diana Archive / Getty Images

Ma van a magyar egészségügy napja

Semmelweis napként is ismerhetjük, hiszen 1818-ban ezen a napon született Semmelweis Ignác, aki a magyar orvostudomány egyik legkiemelkedőbb alakja, az "anyák megmentője", aki munkájával fontos szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében, hiszen elsőként tekintett erre mint egy fertőzés következménye és nem pedig egy önálló betegségként kezelte. Rájött arra, hogy a kórt azt maguk az orvosok terjesztik: felismerte hogy a boncolásokat is végző nőgyógyászok adják át a szülő nőknek a fertőzést. Megoldásként a klórmész-oldatos kézfertőtlenítést javasolta, de a felfedezést az akkori orvostársadalom nem támogatta és csak halála után pár év múltán kezdték el használni a technikáját. 1992-ben az országgyűlés július 1-ét a magyar egészségügy napjává tette. Ezen a napon minden évben szakmai elismeréseket adnak át az egészségügyben és ünnepi megemlékezéseket tartanak az ország területén. A Semmelweis-nap, az egészségügyi szolgáltatóknál -foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi és az egészségügyben dolgozókra számára- munkaszüneti nap, ügyeletet általában mindig biztosítanak.