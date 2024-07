„Lábon kihordtam egy szívrohamot!” – óriási pókok sokkolják az angyalföldieket

„Megláttam és tényleg összef...m magam, a gyerek babakocsijából mászott elő!!” – írta az egyik angyalföldi egy kerületi csoportban, aki nem számított arra, hogy még legalább három másik angyalföldi kontrázza az élményét. A nagyobb testű pókok látványa sokkoló lehet ugyan, de Magyarországon nincs okunk az aggodalomra.

Az angyalföldi posztoló nem riogatni akart, mégis az lett belőle. Ráadásul kiderült a kerületben több helyen is láttak nagy méretű pókot Fotó: Facebook

A pókoktól való irtózás, mintha a zsigereinkbe lenne kódolva – főleg a nőkébe –, pedig Magyarországon nincs valódi alapja a veszélynek. Vannak, akik azt gondolják, hogy az éghajlatváltozás, az extrém hőség miatt jelentek meg nálunk a nagy méretű fajok. A szakértők szerint, az igazság ezzel szemben az, hogy régebb óta itt vannak, mint az ember. Persze az aszály és az extrém meleg nem tesz jót a pókoknak sem.

Ez a valódi oka a nagy méretű pókok lehetséges feltűnésének

A szakértők szerint, a nagyobb méretű pókok feltűnésének nagyon egyszerű oka van. Az utóbbi 5–10 évben rengeteg építkezés zajlott, és a frissen parcellázott területeken egyrészt feltúrták a földet, másrészt levegőztetik, azaz szabadon is hagyják jó időre, ami alatt a pókok beköltözhetnek. Ahol legalább bokáig érő dús, bozontos növénytakaró vagy méhlegelő van, ott valószínűleg nem fognak feltűnni. Tehát, ha valaki nem szeretné, hogy felbukkanjanak otthonában a nagyobb pókok, annak ilyen környezetet tanácsos keresnie. Ráadásul több védett pók is van, így ezek megölése, büntetendő, emellett pedig természetkárosítás. Egy-egy találkozás alkalmával azzal tudunk segíteni magunkon és a pókon, ha elősegítjük finoman a kijárat keresését. Akár egy dunsztos üveg segítségével kitesszük. A nagyobb pókok csípése sem halálos itthon, komolyabb reakciót a dajkapók és a vízben lévő búvárpók marása okozhat. Elmondható az is, hogy az elmúlt 200 évben nem jegyeztek fel itthon olyan esetet, amikor a pókcsípés halállal járt volna. Így valójában megnyugodhatnak az angyalföldiek is.

Az angyalföldieket sokkolják a nagyobb méretű pókok

A közösségi oldalak csoportjaiban egyre-másra töltenek fel fotókat nagy méretű pókokról. Angyalföldön több eset is történt a közelmúltban, a találkozások általában „szívrohammal” kezdődtek, de a többség megoldotta, hogy az állat élve kikerüljön a lakásából.