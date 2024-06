Így űzheted el vegyszer nélkül a szúnyogokat

Vonzza őket a fény

Biztos módszer az UV-fényt kibocsájtó elektromos csapda, mivel ultraibolya fénye vonzza a repülő rovarokat, és a belső nagyfeszültségű rács elpusztítja őket. Hátránya, hogy a hasznos rovarokat is pusztítja, ráadásul folyamatosan kellemetlen, sercegő hangokat ad ki.

Szereljük fel az ablakokra

Legyen szó akár darazsakról, legyekről vagy szúnyogokról, a rovarhálótól egyik sem tud majd bejutni a lakásba, így napközben bátran szellőztethetünk, és éjszaka nyitott ablaknál is alhatunk. Kaphatóak finom szövésű hálók is, melyeket hintaágyra, nyugágyra, vagy akár a kertben elhelyezett járókára, homokozóra is teríthetünk.

Vadásznak a vérszívókra

Ne űzzük el kertünkből a békákat, madarakat, pókokat és gyíkokat, hiszen ezek szívesen vadásznak a szúnyogokra. Ha tehetjük, tegyünk a ház köré néhány műfészket a fecskéknek. Ha beköltöznek a portára, nagy valószínűséggel a szúnyogprobléma is megoldódik.