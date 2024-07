Egyre melegebb az időjárás, ma már akár 36 fokot is mérhetünk

Néhol feltűnhet egy kis frissítő zivatar, de az egyre melegebb időjárás és a kánikula továbbra is megmarad. A csúcshőmérséklet akár a 36 fokot is elérheti. A sok napsütést csak egy-egy fátyol vagy gomolyfelhő zavarhatja meg. Gyenge marad a légmozgás, a hőségriadó pedig továbbra is érvényben marad.

Szinte az egész ország riasztás alatt. / Fotó: HungaroMet