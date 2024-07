Kiadták a riasztást: perceink vannak hátra, kíméletlenül lecsap a jégvihar

Valószínűleg nem csak mi érezzük azt, hogy ilyen meleg nyarunk még soha nem volt. Az egész kontinens szenved, a borzasztó hőséget ugyanis nagyon nehéz elviselni. Ebben az időben az ember nem szívesen mozdul ki: semmire se vágyunk jobban, mint a klímás lakásban hűsölni, és egy jeges italt szürcsölgetni. Sajnos azonban nem teheti meg mindenki, hogy klímás helyiségben dolgozzon. Sokan a lángossütők fölött vagy éppen az üzemekben izzadnak, mások a tűző napon pörkölődnek. Akárhogy is, bizonyára mindenki számára jó hír, hogy jön a lehűlés. Na de ennyire?

Nem semmi, ami lecsapni készül

A napokban több helyen is lecsapott a vihar. Nagy erővel zúdult le a heves esőzés és a szél, sok városban pedig arról számoltak be, hogy az áram is elment. Nos, ha a hétvégére strandolás és napozás volt betervezve, akkor rossz hírünk van: most közel sem lesz olyan napsütéses az idő. Bár még mindig sok helyen 27 fok fölötti marad a hőmérséklet, az esőzések miatt a Katasztrófavédelem riasztást adott ki. Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulásáról írnak. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.