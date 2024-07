Orbán Viktor friss bejelentése: "A béke magától nem jön el, lépéseket kell tenni"

Fontos bejelentéseket tett ma reggel Orbán Vitkor a Kossuth Rádióban. Nincs könnyű dolga manapság annak, aki egy országot szeretne vezetni, hiszen számos nehézség sújtja Európát: a háború, a migráció, a gazdasági válság és az LMBTQ-propaganda. Orbán Viktor azonban igyekszik mindeztekkel felvenni a küzdelmet, határozottsága és rátartisága miatt pedig az egész világ ismeri a nevét.

Ahogyan azt a Metorpol is megírta már, Orbán Viktor az imént Kijevben tárgyalt az ukrán elnökkel, ahol nagy áttörésre lehet számítani. Zelenszkij ugyanis azt mondta, hogy a következő világcsúcson Oroszországnak is részt kellene vennie. Orbán Viktor a háború kitörése óta a békét szorgalmazza, most is tűzszünet megkötését kérte az ukrán elnöktől. Ennek nem örült túlságosan, a magyar miniszterelnök szerint azonban Európának sokkal többet kellene tenni a béke előmozdítása érdekében. Magyarország az EU soros elnöke, ezért tárgyalt Zelenszkijjel. Szerinte ugyanis az EU érdeke az, hogy véget érjen a háború.

Tudunk jó eszköz lenni a Jóisten kezében

- mondta, kiemelve, hogy Magyarország nincs feljogosítva arra, hogy mások nevében tárgyaljon, és a háború jövőjét úgyis a nagyobb országok fogják eldönteni, de meg kell tennie Magyarországnak is azt, amit csak lehet.

Föl tudom tárni a helyzetet, hogy melyik fél meddig tud elmenni, és ha ezt feltárjuk, akkor hozhatunk döntéseket

- magyarázta.

Az európaiak többségi álláspontja, hogy az EU-nak kényszerítenie kellene, hogy a háború véget érjen. Orbán Viktor azonban óvatosságra int: a háborúról való beszélgetés, a felmérések is a háború részei, és szerinte minden felmérés manipulált. A legjobb az, ha nemcsak nagyfejű politikusokkal beszélget, hanem az emberekkel is. Orbán Viktor veszi a fáradságot, hogy vegyen a mindennapi emberekkel, így tett most Kijevben is. A beszélgetésekből az derült ki, hogy az emberek szerint mi, európaiak túl sokat várunk Amerikára, és azt szeretnék, hogy Brüsszel a békét szorgalmazza. Azt is tapasztalta továbbá, hogy az emberek azért is aggódnak, hogy milyen gazdasági hatása van a háborúnak. Félnek, hogy mi lesz abból, hogy a pénzt nem a fejlesztésekre fordítjuk, hanem a háború támogatására.