Háborúpárti koalíció jött létre Brüsszelben

Szégyenteljes megállapodást kötött a néppárt, a szocialisták és a liberálisok, Magyarországnak pedig nincs oka ezt támogatni

– közölte Orbán Viktor Brüsszelben. A miniszterelnök kiemelte: a megállapodást nem az eddigi teljesítmény vagy programok mentén, hanem pártalapon és a hatalmi osztozkodás jegyében hozták meg.

„Pimaszság az európai választókkal szemben, akik többségükben a jobboldalra szavaztak, és szerettek volna egy jobboldali európai vezetést látni. De a néppárt begyűjtötte a jobboldali szavazatok egy részét, majd elvitte balra, és így

becsapták az európai választókat. Ez a most létrejött koalíció az a hazugság és a becsapás pártkoalíciója,

amely se az elmúlt öt év rossz teljesítményét nem veszi figyelembe, se a következő szakaszra szóló programokról nem szól, csak hatalmi osztozkodásról” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte: Magyarország Ursula von der Leyent azért sem tudja támogatni, mert a bizottság elnöke a jogállamiság eszközét párt- és politikai alapon használta Magyarországgal szemben.

Az M1-et Brüsszelből tudósító Baraczka Eszter elmondta, hogy a védelem és biztonságpolitika kérdése van terítéken az uniós csúcson, Ukrajnával kezdték, és ezután még külpolitikai témák lesznek napirenden, és ezután következik az a napirendi pont, amely nagyon heves vitákat váltott ki, hogy kik kerüljenek az uniós intézmények élére.

Baraczka Eszter emlékeztetett rá, hogy

kedden született egy szűk körű alku, amely heves bírálatokat váltott ki.

Az olasz miniszterelnök például nagyon hangosan és temperamentumosan tiltakozott. Ez valamennyire hatott a vezetőkre, legalábbis a nyilatkozataik ezt tükrözik, hiszen az osztrák kancellár azt mondta, Melonit is be kell vonni az egyeztetésekbe, mert neki általában vannak jó ötletei, és Olaszország egyébként is nagyon fontos partnere Ausztriának. A görög miniszterelnök, aki a néppárt fő tárgyalója volt, pedig azt mondta, hogy nem akarták megbántani Melonit, senkit sem akarnak kizárni semmiből, ám hozzátette azt, hogy a hárompárti javaslat szerinte tükrözi a többség akaratát – írja a Ripost.