Baleset miatt nem jár az 1-es villamos egy szakaszon

Baleset miatt nem közlekedik az 1-es villamos a Budafoki út/Dombóvári út és Kelenföld vasútállomás között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ Facebook-oldalán hétfő késő délután.

Fotó: Róka László

A BKK közölte: a kimaradt szakaszon az utasok pótlóbusszal utazhatnak, továbbá az 58-as és a 213-as autóbusz igénybevételét ajánlják.