Baleset miatt nem jár az 1-es villamos egy szakaszon
Ne tervezz az 1-es villamossal utazni!
Baleset miatt nem közlekedik az 1-es villamos a Budafoki út/Dombóvári út és Kelenföld vasútállomás között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ Facebook-oldalán hétfő késő délután.
A BKK közölte: a kimaradt szakaszon az utasok pótlóbusszal utazhatnak, továbbá az 58-as és a 213-as autóbusz igénybevételét ajánlják.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre