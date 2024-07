Felsőoktatásba jelentkezők figyelem: ma lejár egy fontos határidő!

Ma véget ér az ügyintézési időszak a felsőoktatásba jelentkezőknél

2024. július 10-ig módosítható a jelentkezési sorrend az E-felvételi rendszerben-olvasható a felvi.hu-n. A jelentkezési sorrend módosítására az eljárás során egyetlen alkalommal van lehetőség a Sorrendmódosítás menüpontban. A jelentkezési hely szerinti telephely is módosítható (ha az intézmény, szak, képzési szint és munkarend azonos), illetve ha egy jelentkezési helynek csak az egyik finanszírozási formáját jelölte meg a felvételiző, utólag felveheti annak másik finanszírozási formáját is. A ponthatárok és a felvételi eredmények kihirdetésére várhatóan 2024. július 24-én kerül sor.

Ma még lehet módosítani a jelentkezési sorrenden az E-felvi rendszerében! Fotó: Pexels

Ezen a napon született a váltóáram feltalálója

Nikola Tesla 1856. július 10-én született Smiljanban, a mai Horvátországban. Életében 146 szabadalmat -ebből 112-t az USA-ban- jegyeztek be a neve alatt. Róla nevezték el a mágneses indukció SI-mértékegységét. A forgó mágneses mező felhasználásának lehetőségeit és az indukciós motor alapjait Budapesti tartózkodása alatt dolgozta ki. Nevéhez kötődik a többfázisú villamos hálózat, a váltakozóáramú motor, az energia vezeték nélküli továbbítása, az energiatakarékos világítás, a távirányítás, a nagyfrekvenciás elektroterápiás készülékek, a napenergia-erőmű és más megújuló energiaforrással működő berendezések, valamint a rádió feltalálása is. Tesla saját állításai szerint megoldotta az "üzemanyag nélküli motor" problémáját is, de ilyen szerkezet nem maradt fenn.

Miatta tiltották be a bajvívást

II. Henrik francia király egy lovagi tornán halálos balesetet szenvedett 465 évvel ezelőtt egy július 10-ei napon. Ezt követően betiltották a bajvívásokat. II. Henriket fia, a kiskorú II. Ferenc követte a trónon, akinek nevében Henrik özvegye, Medici Katalin anyakirályné vette át a kormányzást.

A leghírhedtebb magyar betyár is ezen a napon született

Rózsa Sándor alföldi betyárvezér, akinek nevéhez számtalan legendás és valódi rablás fűződik, 211 évvel ezelőtt, 1813. július 10-én született. Negyven éven keresztül az Alföld legrettegettebb banditája volt. Pár esztendős korában apját lopásért felakasztották, ő először 1836-ban, 23 évesen került börtönbe, két tehén ellopásáért. A börtönből megszökött, futóbetyárnak állt, bandát szervezett, lóháton járta az Alföldet. Életét főként az állatállomány dézsmálása, a tehetősebb gazdák kirablása, és a törvény őreivel folytatott állandó harc jellemezte. Idősebb korában szabóként, majd harisnyakötőként dolgozott, egészen 1878-ban bekövetkezett haláláig.