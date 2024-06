Akaratlanul hívhattuk fel magunkra egy agresszív faj figyelmét – kiadta a riasztást Uri Geller

Már egy ideje sejtjük, hogy az idegenek figyelnek bennünket és a közelünkben vannak. Több hipotézis mutat rá arra, hogy a civilizációnk előtt és kezdetekor egy másik bolygóról származó faj volt jelen a Földön. Ezt számos megmagyarázhatatlan jelenség magyarázza: többek között a Stongehenge, az egyiptomi piramisok, a húsvét-szigeteki szobrok, vagy akár az űrhajókat és idegeneket ábrázoló ősi festmények a barlangokon, kerámiákon, cserepeken. Az is feltűnik azonban, hogy az idegenek hosszú időre elhagyták a bolygónkat. Történhetett viszont valami, ami miatt úgy döntöttek, hogy visszajönnek, ugyanis napjainkban egyre gyakrabban számolnak be találkozásokról. Most komoly figyelmeztetést adott ki a kanálgörbítő mentalista, Uri Geller.

Uri Geller komoly dologra figyelmeztet

Nemzetközi botrányt váltott ki, hogy néhány radikális környezetvédő úgy próbált demonstrálni az olajbányászat ellen, hogy narancssárga festékkel öntötték le a világ egyik legmisztikusabb ősi emlékét, a Stonehenge-et. Ez nagyon sokakat felháborított, és nem értik, hogy miképpen nevezheti magát környezetvédőnek olyasvalaki, aki kárt tesz abban. Uri Geller azonban fontos dologra hívta fel ezzel kapcsolatban a figyelmet.

Elmondta ugyanis, hogy a Stonshenge minden bizonnyal az ősi idegenek építménye, amely valamiféle gépi szerkezetként működik, és nagy energiát és hatalmat termel. Az pedig, hogy egy ilyen hatalmi és szakrális szimbólumot megszentségtelenít valaki, nem maradhat megtorlás nélkül. A mentalista attól tart, hogy az idegen fajt most olyannyira felbosszantottuk, hogy agresszívvá válnak, és dühösen érkeznek ide az emberek közé, hogy bosszút álljanak. Uri Geller ezért arra kéri az embereket, hogy a napokban legyenek nagyon óvatosak – írja a DailyStar.