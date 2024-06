UFO-k vették üldözőbe a műsorvezetőt: „Teljes harmóniában mozogtak”

Korábban még csak nem is hitt az idegenek létezésében, ám most folyamatosan a háta mögé néz a közkedvelt televíziós műsorvezető. A BBC műsorvezetője, Sian Eleri nemrég egy dokumentum filmet forgatott, ami 14 iskolás fiú vallomására alapul, akik állítólag UFO-t láttak. Az észlelés 1977-ben történt, de a forgatás óta Sian kissé paranoiássá vált.

„A múlt hétvégén, a dokumentumfilm megjelenése előtt felnéztem az égre, és láttam egy sor fényt, amelyek lassan, teljes harmóniában mozogtak. Arra gondoltam, hogy 'Mi a fene volt ez?', és az egyik barátom azt mondta, hogy 'Talán Elon Musk műholdjai', de tényleg azt hiszem, hogy láttam valamit. Egyszerűen csak felfokozott készültségben vagyok, elképzeltem a Men in Blacket, és azt, hogy megfigyelés alatt vagyok” – vallotta be Sian Eleri.

A Paranormal: The Village That Saw Aliens című dokumentumfilm sorozat június 14-én került adásba - írja a The Sun.