Uri Geller elárulta: ekkor csatlakoznak hozzánk az idegenek a világűrből

Uri Geller köztudottan nagy ufómegszállott, ő maga is szokott posztolni nehezen megmagyarázható égi jelenségekről, és ha meg kell szólalni a témában, akkor sem fogja vissza magát. Most is eképp tett: kifejtette ugyanis, hogy nézete szerint hamarosan nemcsak az válik biztossá, hogy van élet a Földön kívül is, de az idegenek gyakorlatilag a küszöbünkön lesznek egy-két évtizeden belül. Mondhatni: a „kis zöld emberkék” már a spájzban vannak…

10-20 év és eljönnek

– jelentette ki a kanálhajlító, aki arra is kitért, kell-e tőlük félnünk.

„Ez nem egy invázió lesz. Bárhonnan is jöjjenek – úgy vélem, két-három idegen faj lehet odakint –, ha el akarnának minket pusztítani, meg tudnák tenni” – magyarázta, hozzátéve: épp ellentétes céljuk van az idegeneknek: meg akarják akadályozni, hogy mi magunk kipusztítsuk az emberiséget, mondjuk egy nukleáris háborúval.

Ráadásul – igen, Uri Geller tudja fokozni az elhangzottakat – nem is akárhogy jelennek majd meg az idegenek. Nem lesz semmiféle beszivárgás, sokkal inkább vörös szőnyeges bevonulás.

„Igazi Steven Spielberg-féle landolás lesz, remélem, valahol a Fehér Ház kertjében, vagy az Eiffel-toronynál.”

Élet a Földön kívül: egyre többek számára tűnik valószínűnek

Nos, természetesen azt majd csak az idő dönti el, hogy Uri Geller ufóelképzelései mennyire is bizonyultak valósnak. Az azonban tény: a közvélemény az utóbbi időben egyre többet foglalkozik a témával, és már komoly tudósok is egyre sűrűbben felszólalnak és kifejtik véleményüket, miszerint egyáltalán nem lehetetlen, hogy mások is legyenek rajunk kívül. Emellett már az Amerikai Egyesült Államok vezetése, jelesül a Pentagon is meghallgatásokat tart az ügyben.

