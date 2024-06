Szentkirályi Alexandra visszalépett Vitézy Dávid javára: „A cél, hogy elzavarjuk Karácsonyt és Gyurcsányt!”

Karácsony Gergely 130 ígérete bő kétharmadát nem valósította meg

A másik, jelenleg is versenyben lévő jelölt Karácsony Gergely regnáló főpolgármester, aki a DK, az MSZP, a Párbeszéd – Zöldek és a Momentum közös jelöltjeként indul a választásokon. A főpolgármestert 2019-ben komplex, több mint 130 ígéretet tartalmazó programmal választották meg, azonban ennek több mint kétharmadát képtelen volt megvalósítani. Később pedig a sikertelenségéért a kormányt hibáztatta.

Karácsony Gergely a kampány során a saját főpolgármesteri munkáját sem tudta megvédeni, a politikust több vita alkalmával is alaposan elverte Vitézy Dávid.

Karácsony Gergely és Vitézy Dávid a főpolgármester-jelölti kampányban elsőként a Partizán csatornán vitázott, ugyanis korábban a főpolgármester többször megfutamodott kihívója elől, csak a partizános meghívást fogadta el.

Az ATV fővárosi listavezetői vitáján is egymásnak feszült a főpolgármester és Vitézy Dávid, amelyen Baranyi Krisztina (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), Grundtner András (Mi Hazánk) és Soproni Tamás (a Momentum listájának második helyezettje) is részt vett. Az LMP jelöltje számos kérdésben, többek között a közösségi közlekedéssel, a hajléktalansággal, a forgalomcsökkentéssel és a bérlakásprogrammal kapcsolatban is hangzatos ígéreteket fogalmazott meg, amelyeket a jelenlegi főpolgármester nem volt képes hatástalanítani. A vita helyett Karácsony Gergely folytatta Vitézy támadását, kormánypártisággal vádolta, illetve álellenzéki pártnak nevezte az LMP-t.

A főpolgármester, aki önmagát vitapárti és demokratikus vezetőnek akarja beállítani, feltehetően a kudarctól való félelmében visszautasította az RTL megkeresését, hogy náluk is vegyen részt egy választási vitában.