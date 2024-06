Titkos bázisra szállították a sivatagban talált objektumot: a Pentagon makacsul hallgat

Manapság már nem az a kérdés, hogy léteznek-e földönkívüliek, hanem az, hogy mik a szándékaik velünk. Míg ugyanis korábban csak tudományos fantasztikum volt az elképzelés, hogy más bolygókon is élhetnek emberek, addig ma már teljesen bizonyos. Sőt az sem kérdés, hogy látogatják-e a bolygónkat, ugyanis napról napra egyre több találkozást dokumentálnak. Nemrégiben titkos levelezés szivárgott ki a földönkívüliekről, idegen erők csaptak le egy budai luxusvillára, de még az újpestieknek is üzentek az ufók. Már nem is próbálják titkolni a létezésüket, és úgy tűnik, elkezdték végrehajtani a tervüket. Minden bizonnyal a tervüknek az egyik eszköze az az objektum, amit a nevadai sivatagban helyeztek el. Az amerikai kormány most egy titkos helyre szállította, de nem szólnak róla egy szót sem.

Különös objektumot találtak

Las Vegas közelében, a nevadai sivatagban szúrt ki a hatóság egy nagyon különös objektumot. A rendkívüli nehézségű, különös anyagból álló, tökéletes tükröződést biztosító tárgy a sivatag közepén hevert, és nem tudni, ki és miért helyezte oda. Nem ez az első ilyen objektum. Korábban már jelent meg a semmiből Belgiumban, Romániában és a Wight-szigeteken is, 2020 novemberében pedig egy ugyanilyen tárgy jelent meg Utah vörös szikláin.

Hiába nyomoznak a hatóságok, nem lehet tudni, hogy pontosan mi ez és hogyan került a sivatagba. Az amerikai kormány ezért most egy nem publikus bázisra szállította, és minden bizonnyal elemzéseket végeznek majd rajta. Az UFO-hívők számára ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az idegenek már itt vannak. Ráadásul sokan az Űrodüsszeiában is felbukkanó tárgyakhoz hasonlították a különös szerkezetet - írja a DailyStar.