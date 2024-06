Nem titkolhatja tovább az emberiség előtt a NASA: nagyon nagy a baj

Amióta világ a világ, s a világban élő emberek öntudatra ébredtek, folyamatosan gondolkodunk azon a kérdésen, hogy vajon mi lehet a csillagokon túl, a messzi egekben. Mondják: istenek lakoznak ott, mások szerint csak a puszta csend és némaság, megint mások szerint idegen élőlények húzódnak meg más bolygókon. Legyen bármelyik is az igazság, az bizonyos, hogy a világ szeme a NASA-n van. Ez az intézmény ugyanis az, amelyik a legjelentősebb eredményeket érte el az űrkutatás terén. Most azonban szomorú hírt közöltek.

A NASA folyton kémleli az eget / Fotó: muratart / Shutterstock

A NASA piacvezető az űrkutatásban, és folyamatosan elemzik az érkező adatokat, hogy napról napra többet tudjanak meg a végtelen univerzumról. Ahhoz azonban, hogy adatokat szerezzenek, kiváló műszerekre és gépekre van szükségük, amelyek fotókat tudnak készíteni a távoli csillagokról. Az egyik leghíresebb, mindenki által ismert űrteleszkóp a Hubble, amely számtalan kiváló felvételt készített már. Sajnos azonban ezzel kapcsolatban rossz hírt tett közzé a NASA.

A Hubble űrteleszkóp hibernált állapotba került, aminek az oka a műszer meghibásodása. A műszer ezért átmenetileg leállította a kozmosz megfigyelését. A teleszkóp hat giroszkóppal rendelkezik, azonban egyszerre mindig csak hármat használ. Ebből egy már elromlott, és most az éppen aktív, használatban lévő giroszkópok közül az egyik szintén elromlott. A Hubble nem mai csirke: 2009-ben ellenőrizték és szerelték utoljára az űrhajósok, azóta emberi kéz nem érintette. A NASA szomorú a hír miatt, ugyanakkor optimisták is: bíznak abban, hogy sikerül megjavítani, és továbbra is használni lehet a Hubble-t - írja a The Sun.